Alcaraz - Opelka, debut del murciano: horario y dónde ver online TV, primera ronda US Open 2025

Carlos Alcaraz vuelve a Nueva York con etiqueta de favorito. El murciano, número 2 del mundo y campeón de Cincinnati, afronta su debut en el US Open 2025 frente al estadounidense Reilly Opelka, en lo que será el inicio de un camino que podría llevarle de nuevo a la cima del ranking mundial.

Alcaraz llega lanzado a su debut en Nueva York

Carlos Alcaraz afronta el US Open en el mejor momento de la temporada. El murciano suma un balance de 54 victorias y solo 6 derrotas, con seis títulos en su palmarés este año, los ATP 500 de Rotterdam y Queen's, los Masters 1000 de Montecarlo, Roma y Cincinnati, además de Roland Garros. Se trata de la temporada más completa de su carrera hasta ahora, iguala ya sus registros de 2023 y 2024 con menos torneos disputados.

El de El Palmar, campeón del US Open en 2022, busca en esta edición recuperar el número 1 del ranking mundial. Para lograrlo, deberá completar un recorrido exigente en Flushing Meadows, su arranque ante Reilly Opelka representa la primera gran prueba de un torneo donde se ha preparado a conciencia tras semanas de descanso y entrenamientos específicos.

Opelka, un debutante incómodo y el camino de Alcaraz en el US Open

El estadounidense, actual número 66 del ranking, destaca por sus 2.11 metros de altura y un saque que puede superar los 225 km/h, lo que lo convierte en uno de los grandes cañoneros del circuito. Este 2025 ha firmado un balance de 23 victorias y 17 derrotas, con triunfos de prestigio en Cincinnati, donde venció al top 10 Álex de Miñaur antes de caer en tercera ronda ante Francisco Comesaña, que le remontó en tres sets tras salvar tres bolas de partido.

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos en el circuito ATP y una buena prueba para calibrar la capacidad de Alcaraz para neutralizar grandes sacadores en Flushing Meadows. El murciano parte como segundo cabeza de serie y tiene un cuadro exigente. En una hipotética final le esperaría Jannik Sinner, actual número 1 del mundo. El reto de Alcaraz empieza aquí, en un estreno donde deberá imponer su movilidad y variedad frente a la potencia del estadounidense.

Horario y dónde ver online TV el Alcaraz - Opelka, US Open 2025

El debut de Carlos Alcaraz en el US Open 2025 frente a Reilly Opelka se disputará en la madrugada del lunes 25 al martes 26 de agosto, en el Arthur Ashe Stadium. El partido está programado como el último turno de la sesión nocturna, no antes de las 03:00 horas en España (21:00 en Nueva York).

El encuentro podrá verse en directo en España a través de Movistar Plus+ (canales M+ Deportes, M7 y #Vamos). En LARAZON.es encontrarás la cobertura completa del debut del murciano, con la crónica y todas las reacciones.