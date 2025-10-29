Davidovich derrota a Cazaux y manda a dormir al público francés

Jugar un partido de tenis contra un tenista francés en territorio francés siempre es complicado. Lo sufrió en el último Roland Garros Jaume Munar tras perder en cinco sets contra Arthur Fils. “Lo que me parece una falta de respeto absoluta es que canten todo el rato, que no paren de interrumpir. No es que te afecte emocionalmente, pero no dejan que avance el partido. Está muy bien que esto sea divertido, yo siempre abogo por fans activos, pero hay límites que no se pueden traspasar”, dijo el jugador mallorquín.

En el Masters 1.000 de París, ha sido Alejandro Davidovich el que ha pasado por el purgatorio. Él, además, por partida doble. En la primera ronda le tocó Ugo Humbert, que no pudo jugar por lesión, por lo que entró su compatriota Royer, al que remontó (4-6, 6-1 y 6-4). En la segunda, el oponente era Cazaux, y el ambiente subió los decibelios. Pero Davidovich logró ganar por 7-6 (7/5) y 6-4. Es un tenista muy temperamental, y su reacción no fue contenida.

Primero manda a dormir al público francés. Después, les saluda con las dos manos, en medio del griterío, y suelta un “¡vamos!”. Tras darse la mano con su rival y con el juez de silla, volvió al centro de la pista y repitió el ritual: manos a la cara para mandar a dormir, a lo Stephen Curry; saludo y “vamos”.

La nacionalidad del rival de Alejandro cambia en los octavos. También el ranking. Tiene por delante el desafío de vencer a Alexander Zverev, número tres del mundo. Lo consiguió una vez, en 2023, de las seis que se han enfrentado. Este curso lo hicieron en el Mutua Madrid Open, y el duelo fue muy parejo: 2-6, 7-6 (7/3) y 7-6 (7/0).