Este fue el inesperado motivo por el que Rafa Nadal no jugó Roland Garros en 2002

afa Nadal ha sorprendido al revelar por qué no disputó Roland Garros júnior en 2002, cuando tenía apenas 15 años y ya soñaba con competir en el mítico torneo parisino. Durante su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, donde se convirtió en el primer deportista en recibir este reconocimiento, el campeón español compartió una anécdota que marcó su adolescencia y su formación personal.

“En 2002, siendo todavía un adolescente, estaba muy ilusionado con jugar por primera vez el torneo júnior de Roland Garros. Imaginaos con 15 años la ilusión de poder jugar en París”, confesó Nadal. Sin embargo, sus padres tenían otros planes: “Mis padres me dijeron que no podría participar porque coincidía con época de exámenes. Para mí fue muy difícil de entender, pero se mantuvieron firmes”.

El motivo, inesperado para muchos, fue que el torneo coincidía con los exámenes de 4º de la ESO, el último curso de la enseñanza obligatoria en España. Nadal explicó que, aunque en ese momento le costó aceptarlo, con el tiempo comprendió el valor de aquella decisión: “Fue una gran lección, y hoy les doy las gracias porque me ayudaron a terminar mi educación obligatoria y me enseñaron que ningún objetivo deportivo puede estar por encima de los valores y de la formación”.

Durante su discurso, el ganador de 22 Grand Slam también reflexionó sobre lo que el deporte le ha enseñado: “El deporte me ha enseñado a no sentirme mejor que nadie porque en las competiciones y en los torneos, como en la vida, nadie gana siempre. Siempre hay un rival que puede superarte. Aceptar la derrota, aprender de ella y esforzarse para volver a levantarse, es una de las lecciones más valiosas que aprendí con el paso del tiempo”.