Una estrella del tenis confiesa su homosexualidad: "Ha sido difícil ocultarlo..."

El tenista Mika Brunold ha decidido dar un paso al frente y declararse gay en una emotiva declaración en redes sociales. El joven de 21 años contó a sus seguidores que había decidido compartir la noticia para "dar un paso adelante". Y explicó que, en un mundo ideal, la gente "ni siquiera necesitaría 'salir del armario'".

Brunold, de 21 años, escribió en una publicación de Instagram el sábado que es miembro de la comunidad LGBTQIA+ y que se siente orgulloso de quien es, en un mensaje conmovedor. Se convierte en el último jugador en salir del armario tras Joao Lucas Reis da Silva el año pasado, quien habló abiertamente de su relación con su novio.

El tenista ocupa actualmente el puesto 307 del ranking ATP y alcanzó su mejor clasificación, el 289, en agosto de 2025. Disputó las semifinales de dos torneos ATP Challenger en 2025 y también jugó el Swiss Indoors de Basilea, llevando a Reilly Opelka al límite en una ajustada derrota en tres sets.

"Es hora de abrirme..."

También llegó a semifinales del Nottingham Challenger en enero, antes de perder contra Henry Searle. La estrella suiza también llegó a semifinales del Royan Atlantique Open en junio, donde Dimitar Kuzmanov frenó su racha.

"Hola. Hoy quiero compartir algo personal contigo", escribió Brunold en Instagram . "Como tenista profesional, he dedicado incontables horas a mejorar mi juego, mi cuerpo y mi mentalidad". comienza afirmando el suizo.

“A través de todo esto, una de las cosas más importantes que he aprendido es que el éxito en la cancha no se trata solo de habilidad física: se trata de descubrir tu personalidad y mantenerte fiel a ti mismo. He estado pensando mucho en cómo hablar de esto. Y aunque no siempre ha sido fácil, ocultarlo y fingir ser alguien que no soy nunca fue una opción. Por eso siento que es hora de abrirme y compartir con ustedes que soy gay", concluye.