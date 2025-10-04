Polémica
Una estrella del tenis se convierte en la primera profesional en aumentarse el pecho y responde a las críticas: "¡Ni que fueran sandías...!"
Oceane Dodin, que ha regresado a las pistas tras nueve meses de parón, ha impactado ha todos con su operación de senos.
De vuelta al circuito de Reims tras casi un año de baja por problemas de oído interno, la francesa Oceane Dodin, anteriormente número 46 del mundo, aprovechó esta larga ausencia para someterse a un procedimiento de cirugía estética que ha dejado a todos impactados.
Una decisión personal que no pone en duda sus ambiciones deportivas, ya que el pasado jueves se clasificó para los cuartos de final del torneo de Reims, donde se enfrentará a la cabeza de serie número uno, la francesa Manon Léonard (jugadora número 226 del mundo). Sin embargo, esto no ha impedido que se haya convertido en objeto de críticas y que muchos pongan en duda que pueda seguir jugando a un buen nivel.
"No me arrepiento de nada"
"No me da ninguna vergüenza mostrar que me he operado los pechos. Llevaba mucho tiempo queriéndolo hacer y como sabía que iba a estar un tiempo sin jugar, aproveché este período porque hay que estar dos meses parada después de la operación. Me dije a mí misma que era momento de hacer lo que deseaba, mejor ahora que cuando acabe mi carrera. No me arrepiento para nada, todo el mundo me decía que me sería imposible jugar tras operarme, como si me hubiera puesto sandías", dice la francesa en una entrevista en RMC Sport.
"No son pequeñas, pero hay sujetadores adaptados y me siento cómoda con ellas al jugar. Hablé mucho con mi cirujano sobre los efectos que podrían tener las prótesis en mi juego y él me aseguró que no supondrían un problema. Me ha dado una serie de pautas y por ahora todo va bien. Hablo con naturalidad de ello, no tengo nada de lo que avergonzarme. Eso sí, debo ser la primera tenista que compite después de hacerse una operación de incremento de pechos", señala Dodin, que ha vuelto esta semana a las canchas después de estar muchos meses fuera.
La primera en aumentarse el pecho
Dodin, de 28 años, fue la número 46 del mundo en 2017 y ha ganado mucho dinero con su carrera en la cancha pero recientemente ha pasado nueve meses alejada del deporte por un problema de oído de larga duración que le provocó vértigo.
Ahora está de vuelta con una raqueta en la mano pero no se han convertido en protagonista por su tenis sino por su cambio físico.
Tras su decisión, muchos el recuerdan el caso de Simona Halep, quien en sus inicios de carrera, decidió someterse a una intervención de reducción de mamas, por lo complicado que le resultaba competir al máximo nivel dado el gran tamaño de sus pechos. "No son pequeñas, pero eso no me molesta cuando juego. Hay sujetadores adaptados. Mencionas a Simona Halep, pero eran muy, muy grandes. Eso la limitó. Pero sí, es cierto que debo ser la primera en experimentar con aumentos de pecho; tiene que haber una primera vez para todo", responde Dodin.
Dodin admite que le advirtieron sobre el procedimiento y que podría afectar su capacidad para jugar pero se siente orgullosa de haberlo hecho.
De momento, la tenista francesa ha impresionado en su regreso a la cancha al alcanzar los cuartos de final del torneo W35 Reims 2025. Sin embargo, debido a su ausencia, ha caído en el ranking hasta el puesto número 363.
