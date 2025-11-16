La final de las ATP Finals entre Alcaraz y Sinner se detuvo unos minutos por un desvanecimiento en el público

Ha sido una semana terrible en un sentido en las ATP Finals de Turín. Durante la final que enfrentaba a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, se produjo por cuarta vez un incidente por desvanecimiento en el público. Dos de ellos, el pasado lunes, un hombre de 70 años y otro de 78, tuvieron un desenlace fatal, pese a que fueron trasladados al hospital. Fallecieron después de tener problemas cardiacos.

Esta vez el final fue feliz. Carlos paró el partido al notar el murmullo en una parte de la grada, cuando iba 2-1 y 40-40, con saque de Jannik, a su favor. El encuentro se detuvo unos minutos y Alcaraz y Sinner comentaban con el juez de silla que había sido una semana trágica. El español hacía hincapié en que curiosamente siempre había sido en las zonas altas del Inalpi Arena. Pasado un rato, los aplausos adelantaron que todo estaba bien. El hombre que sufrió el susto abandonó su asiento por su propio pie, acompañado de los sanitarios, y el partido pudo reanudarse. No tuvieron que calentar para volver a jugar.