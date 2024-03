La gran reflexión de Dimitrov sobre la "mala suerte" de haber coincidido en la época de Djokovic, Nadal, Federer y Murray

Djokovic, Nadal y Federer apenas han dejado nada para sus rivales, especialmente en los torneos de Grand Slam. Suman 66 entre los tres, desde el primer Wimbledon de Federer en 2003. Es el llamado “Big 3”, que durante mucho tiempo fue un “Big 4”, pues con ellos también estaba Andy Murray, que llegó a ser número uno del mundo y también ganó tres Grand Slam. Menos parte del pastel para el resto.

Ha sido una tiranía deportiva y uno de los tenistas que lo ha sufrido es el búlgaro Grigor Dimitrov, finalista del Masters 1.000 de Miami (eliminó, entre otros, a Alcaraz con una exhibición: "Me ha hecho sentir que tenía 13 años", dijo el español; y le espera Jannik Sinner en la lucha por el título) y en una segunda juventud, ahora que está cerca de cumplir los 33 años. En 2024 volvió a ganar un título (Brisbane), algo que no hacía desde 2017, su mejor temporada, en la que conquistó, entre otros, el torneo de Maestros.

Dimitrov contra Djokovic, Nadal, Federer y Murray

Pese a tener una carrera irregular, sobre todo si se tiene en cuenta su gran talento, Dimitrov podría haber tenido más éxito si no hubiera competido en la misma época que las leyendas antes citadas. De los 52 Grand Slams en los que ha participado, en nueve fue eliminado por alguno de ellos. Estos son sus números contra el “Big 4”:

Contra Nadal, 1 victoria y 14 derrotas. Entre estos partidos, el español le superó en unas durísimas semifinales del Open de Australia 2017, a cinco sets (6-3, 5-7, 7-6, 6-7 y 6-4) y en casi cinco horas (4 horas y 56 minutos); y en los cuartos también de Melbourne en 2014 (también muy disputados).

Contra Federer, 1 victoria y 7 derrotas. El suizo pudo con él en los octavos de Wimbledon 2017 y tercera ronda de Australia 2016. Dimitrov le ganó en el US Open 2019.

Contra Djokovic, 1 victoria y 12 derrotas. En Grand Slams, el serbio se impuso en la 3ª ronda del Open de Australia 2023, en las semifinales de Wimbledon 2014 (en 4 sets) y en la 3ª ronda de Roland Garros 2013.

Contra Murray, 5 victorias y 8 derrotas. El escocés venció en los octavos del US Open 2016 y en los octavos de Australia 2015. El búlgaro, en la segunda ronda del US Open 2023 y en los cuartos Wimbledon 2014.

Por tanto en Grand Slam son 3 victorias y 9 derrotas, incluidas dos de las semifinales que ha disputado Dimitrov. La tercera fue en el US Open 2019, y no tuvo opciones contra Medvedev.

Tiene motivos Grigor para lamentar haber tenido que lidiar con estos tenistas, y ahora que vuelve a brillar le preguntaron si había tenido mala suerte. Su respuesta fue espectacular.

“Justamente lo contrario”, contestó Dimitrov. “He tenido mucha suerte”, siguió. “¿Cuántas veces puedes decir que jugaste en una época contra los mejores jugadores y los ganaste a todos? Ha sido estupendo. Lo siento, pero puedo vivir con eso. Ya sabes, todo eso, los títulos y todo esto, sí, es genial. Pero el viaje, el viaje, para mí personalmente, fue un poco triste sin tener a estos muchachos cerca... No es que quiera enfrentarme a ellos, no me entendáis mal, pero es triste. Me encanta verles jugar”, prosiguió.

Y dijo más: "Me encanta competir contra ellos y siempre puedes aprender algo. Creo que a lo largo de los años he tenido muchos partidos de cuartos de final y de tercera y cuarta ronda en los que tuve que jugar contra ellos. Pero eso también tal vez me moldeó para tener esa fortaleza mental y hacer ciertas cosas diferentes en ese momento de mi carrera. Sin duda se puede aprender mucho de cada uno, que eran muy diferentes. Creo que cada uno tenía una forma muy diferente de hacer las cosas, pero cada uno tenía cualidades asombrosas. Creo que en cierto modo son los pioneros del tenis actual para nosotros. Novak sigue jugando y Andy también. No sé. Creo que, en general, tener jugadores así con la diversidad que todos tenían ha sido espectacular".