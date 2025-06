Hugo Álvarez Amaro y una conexión única

Hugo Álvarez Amaro estará en verano en el Campeonato de Europa de Salto con su yegua "Casaspezia" después del cuarto puesto que el binomio firmó en el CSI4* de Mâcon. El jinete madrileño empezó a montar de adulto y sus primeros pasos los dio en el Club Militar de la Dehesa con el apoyo de amigos como Sergio Collado o Bárbara Cardo. "El gran Paco Almansa ha sido mi referente, el que ha sido mi padrino deportivo en este mundo. Gracias a él y al apoyo de mi mujer, Ana, hoy estoy aquí", asegura.

Más allá del entrenamiento, Hugo Álvarez cree que un caballo feliz, en forma y en sintonía con su jinete, es capaz de dar lo mejor en la pista. "Mi filosofía de trabajo cuenta con que estén la mayor parte del tiempo sueltos en libertad y luego hagan un trabajo físico para que estén en forma. Los entrenamientos de salto son específicos para cada caballo, sin machacar mucho, para que no se aburran ni se cansen", detalla.

Esa visión la traslada a la competición: "La gente sólo se acuerda del que gana, así que trato de ganar casi todas las pruebas en las que compito e inculcar lo mismo a mis alumnos. A la pista se sale a competir y se compite para ganar". "Casaspezia" es la yegua que ha marcado su carrera exigiéndole paciencia y una comprensión total. Su relación no fue fácil al principio: "Es una yegua muy especial, tiene mucho carácter y es tremendamente sensible. Cuando me llegó nunca pensé que íbamos a llegar hasta aquí. Ella me daba una de cal y una de arena,y más de una vez pensé en tirar la toalla", confiesa Hugo. Gracias a la ayuda del desbravador Javier Civantos consiguió dar con la clave para comunicarse con ella. "Ella siempre manda y se hace como ella diga o estás muerto. Las cosas hay que pedírselas por favor, y ella decide", comenta el jinete.

En Mâcon, KAR Sport Horses, que llevaba tiempo siguiendo el progreso de la yegua, se puso en contacto con él. En un principio estaban interesados en adquirir a "Casaspezia", pero tras ver el rendimiento de Hugo con ella, decidieron que siguiera siendo su jinete. Hugo destaca la seriedad y profesionalidad del equipo: "Es un conjunto muy serio, con muchas posibilidades de llegar lejos. Están muy bien organizados y el trato ha sido inmejorable. Tienen también un equipo de Doma Clásica y son muy competitivos".

Además de la clasificación para el Europeo, Hugo ha sido convocado para formar parte del equipo CSIO3* de Deauville, una oportunidad que recibe con mucha ilusión. Tanto si le toca saltar como si debe apoyar al equipo desde la grada siendo reserva, Hugo valora esta nueva etapa. Actualmente compagina su trabajo como jinete con la gestión de su propia finca, un proyecto personal en el que prepara caballos jóvenes, y trabaja con clientes de todo tipo y alumnos que lo acompañan a competiciones. "Aprendí de mucha gente por el camino y lo sigo haciendo. Soy muy preguntón y lo que me gusta lo aplico a mi sistema", concluye.