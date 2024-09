Nadal estará en la fase final de la Copa Davis en Málaga

David Ferrer, capitán del equipo español, dio la lista para la final de la Copa Davis, que se disputa en Málaga del 19 al 24 de noviembre, y en ella está incluido Rafa Nadal, que jugó su último partido el pasado mes de junio en los Juegos Olímpicos de París. El balear acompaña a Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers.

España juega la primera eliminatoria, los cuartos de final, contra Países Bajos, y en caso de victoria se mediría con el ganador del Canadá - Alemania. Por el otro lado del cuadro van Italia - Argentina y Estados Unidos - Australia.

Nadal no disputa la Copa Davis desde 2019, cuando España levantó su sexto título, el último hasta el momento. Después llegó la pandemia y a partir de ahí, años complicados para el zurdo, especialmente desde la segunda parte de 2022. La primera fue impresionante, con la espectacular remontada ante Medvedev en la final del Open de Australia y con la conquista de su décimo cuarto Roland Garros. En 2023 apenas pudo jugar por una lesión en el psoas de la que tuvo que ser operado. Reapareció a comienzos de 2024 y se volvió a hacer daño. En la gira de tierra no pudo lucir y en Roland Garros perdió en el estreno, perjudicado por no tener un buen ranking, lo que hizo que en primera ronda jugara contra Alexander Zverev, aunque no hizo un mal partido el español.

Six Kings Slam

La primera parte del curso se la marcó hasta los Juegos Olímpicos de París. En individual perdió en segunda ronda contra Djokovic y en el dobles ilusionó formando pareja con Alcaraz, aunque la realidad fue más tozuda y perdieron contra los estadounidenses, especialistas en dobles, Austin Krajicek y Rajeev Ram. Desde ese momento, Rafa aseguró que se tomaría otro periodo de reflexión. Ha continuado entrenando, pero no ha competido. Su presencia en la final de la Copa Davis hace prever que pueda disputar algún torneo previo de pista dura para probarse. De momento, está apuntado para la Six Kings Slam, la exhibición en Arabia Saudí (país con el que Rafa firmó un acuerdo de colaboración) en la que también estarán Alcaraz, Medvedev, Djokovic, Sinner y Rune.

"Si Rafa me dice que quiere estar en Málaga sé que estará bien porque es muy honesto", aseguró David Ferrer, que desveló que había tenido una conversación con el ganador de 22 Grand Slam y este le mostró su ilusión y su deseo de estar en el equipo. El capitán explica que cuenta con él "para todo", para el individual y para el dobles.