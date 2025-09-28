Paula Badosa se despide de Pekín lesionada y entre lágrimas

Paula Badosa vivió un amargo final en el WTA 1000de Pekín 2025 al retirarse entre lágrimas por una lesión en el muslo izquierdo en su partido de tercera ronda contra la checa Karolína Muchová. El abandono se produjo cuando el marcador reflejaba un 4-2 en contra para Badosa en el primer set y apenas llevaban 30 minutos en pista. Tras sentir las molestias, recibió atención médica, intentó continuar, pero finalmente no pudo seguir y tuvo que abandonar.

Este torneo marcaba su regreso oficial tras tres meses de ausencia debido a una lesión en la pierna izquierda que la llevó a estar fuera de las pistas. Antes de Pekín, Badosa compitió en la Billie Jean King Cup, donde mostró un buen nivel pese a perder un duro partido a tres sets (5-7, 6-2 y 7-5) frente a la ucraniana Elina Svitolina, que sentenció la eliminación del equipo español en cuartos de final. Aunque no pudo avanzar, dejó una gran impresión tras meses de inactividad y manifestó su motivación por estar de vuelta.

La dolencia en el muslo izquierdo es una recaída de una lesión muscular de larga duración que viene arrastrando desde 2023, la cual ha condicionado buena parte de su temporada y sumado ya un total de 37 retiros a lo largo de su carrera, varios en torneos importantes.

Paula Badosa estaba inscrita para el WTA 1000 de Wuhan la semana siguiente, así como para otros torneos importantes en el tramo final del año, como el WTA 500 de Ningbo. Sin embargo, la gravedad de la lesión y la necesidad de preservar su salud podrían obligarla a dar por terminada la temporada 2025 anticipadamente si no logra recuperarse, esta será la clave para definir su calendario futuro.

Badosa ha demostrado una fortaleza mental admirable y ahora su principal reto será superar esta lesión que tanto le ha condicionado su temporada y carrera. No queda más que esperar la evolución de una de las grandes protagonistas del tenis español, para verla pronto de vuelta en las pistas con el buen nivel y la competitividad que la caracterizan.