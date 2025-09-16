Paula Badosa, “recuperada como persona y como tenista” para las Finales de la Billie Jean King Cup

España se clasificó de forma brillante para las Finales de la Billie Jean King Cup tras superar una fase de grupos contra la República Checa y Brasil. En Shenzhen (China) se enfrentan desde hoy y hasta el día 21 de septiembre las ocho supervivientes, en eliminatorias de cuartos de final, semifinales y final. España logró la clasificación y ahora tiene un refuerzo: Paula Badosa.

Badosa, sin dolor

La exnúmero dos del mundo lleva varias temporadas viviendo en una montaña rusa por culpa de las lesiones, especialmente un problema en la espalda que incluso hizo que pensara en la retirada. No juega desde Wimbledon, pero se ha querido apuntar a la Billie Jean King Cup para intentar ayudar a España, con fuerzas renovadas. “Tengo la tendencia a ser autodestructiva y ver siempre lo negativo. Siempre estar tirándote abajo y, en este tiempo, trabajando y aprendiendo a valorarme, ha hecho que me vea desde fuera y ver que hago muchas cosas bien. Me he recuperado como persona y también como tenista. Es cierto que se te va la confianza, pero intento no perderla demasiado para que no cueste tanto mi regreso", confesó en una entrevista en la “Ser”. Asegura que ahora mismo no tiene ningún dolor. Si a eso se une la confianza que parece renovada, el nivel tenístico ya ha demostrado que está en su raqueta. “Estoy muy bien, la verdad que han sido meses duros, un año complicado con lesiones, pero estoy recuperándome muy bien. La verdad es que estoy con muchísimas ganas de representar a España, siempre es especial y espero dar el cien por cien”, añadía la catalana en declaraciones a la Real Federación Española de Tenis (RFET).

El equipo capitaneado por Carla Suárez lo completan Jessica Bouzas, que está en el mejor momento de su carrera; Cristina Bucsa, fantástica en el pasado US Open, en el que alcanzó los octavos de final; Aliona Bolsova; y Leyre Romero. “Yo siempre veo muchas opciones. Ellas (Bouzas y Bucsa) están dando un nivel muy alto, sobre todo en los últimos meses han jugado muy bien, y les tengo muchísima fe”, asegura Badosa, y señala la clave: “Esta competición, al ser diferente, hay que tratarla también diferente, y creo que la manera de hacerlo es hacer mucho equipo, con buena sintonía entre todas”, piensa Badosa.

España juega los cuartos contra un rival potentísimo como es Ucrania, liderado por la veterana Elina Svitolina (bronce en los Juegos de Tokio en 2021) y por la joven de 23 años Marta Kostyuk, “top 30”.

Horario y dónde ver el España - Ucrania de la Billie Jean King Cup

España y Ucrania se enfrentan mañana miércoles 17 de septiembre. La eliminatoria comienza a las 11:00 horas (10:00 en Canarias) y puede verse en televisión a través de Movistar. El formato es dos individuales y un dobles. El ganador se enfrentará al vencedor del duelo entre Italia, la defensora del título, y China, que se disputa hoy martes 16 de septiembre. Para el jueves 18, las otros dos enfrentamientos de cuartos: Kazajistán - Estados Unidos y Japón - Gran Bretaña.