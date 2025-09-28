Para mí, el nuevo vicio de Mercadona es este postre con un increíble sabor a caramelo

No ha hecho falta una gran campaña de publicidad ni anuncios en televisión para que el último lanzamiento de Mercadona esté en boca de todos. El eco de las redes sociales, y en concreto un vídeo en la plataforma TikTok, ha bastado para que un yogur se haya vuelto viral en cuestión de días. Un creador de contenido conocido como @busosreview fue el encargado de encender la mecha, despertando la curiosidad de miles de usuarios que ahora buscan este postre en los lineales de la cadena valenciana.

De hecho, este fenómeno no es un caso aislado, sino que responde a la perfección a la estrategia comercial de la compañía. Mercadona ha consolidado un modelo basado en la innovación constante bajo su marca Hacendado, ofreciendo productos novedosos que generan conversación orgánica entre sus clientes y fomentan una notable lealtad a la empresa. La fórmula es sencilla: calidad percibida, capacidad para sorprender y precios muy competitivos. Este enfoque en productos que generan expectación es una táctica recurrente, similar a lo ocurrido con el nuevo viral de Mercadona que arrasó en las estanterías y que también se agotó rápidamente.

En este caso, el protagonista del revuelo no es otro que un postre lácteo de Hacendado que combina dos conceptos muy atractivos: la textura del yogur griego y el dulzor del caramelo. Se trata de una propuesta pensada para el disfrute, un capricho para poner el colofón a una comida o una merienda especial, una idea que refuerza su posicionamiento en el segmento de la indulgencia. Esta clase de propuestas se alinea con otros lanzamientos exitosos de la cadena, como el capricho veraniego de Mercadona que también volvió locos a sus clientes recientemente.

Una combinación de sabor y precio ajustado

Y es que más allá del revuelo digital, el producto convence por sus propias características. Quienes lo han probado destacan por encima de todo una textura densa y suave, seña de identidad de la gama de yogures griegos de la cadena. Esta cremosidad, combinada con un intenso sabor a caramelo, lo aleja del yogur tradicional para convertirlo en un postre por derecho propio, capaz de competir con otras alternativas más elaboradas.

Asimismo, su formato de venta y su coste terminan de redondear la propuesta. El yogur se comercializa en un paquete de seis unidades de 125 gramos cada una, una cantidad ideal para el consumo familiar. El conjunto tiene un precio de dos euros, lo que sitúa cada vasito en una cifra muy asequible y lo convierte en una opción atractiva para incluir en la cesta de la compra semanal sin que suponga un gran desembolso.

En definitiva, la cadena valenciana demuestra una vez más su habilidad para identificar los gustos del consumidor y materializarlos en un producto de éxito casi instantáneo. La combinación de un sabor popular, una textura cuidada y un precio imbatible, amplificada por el altavoz de las plataformas digitales, parece haber sido la clave para firmar un nuevo acierto de la cadena.