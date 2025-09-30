Sinner vence a De Miñaur y se mete en la final de Pekín, aunque con dudas físicas

Jannik Sinner vuelve a la final del ATP 500 de Pekín. Ya la alcanzó el año pasado, aunque fue derrotado por Carlos Alcaraz, en el único torneo de los de final de curso que no ganó el italiano. Esta vez llega al último partido tras superar a Álex de Miñaur en un encuentro muy disputado (6-3, 4-6 y 6-2). En los cara a cara ya van 11-0 a favor del transalpino. En los diez partidos anteriores sólo había perdido un set, el primero que disputaron, en Sofia en 2020. Esta vez también cedió un parcial y dejó algunas dudas sobre su físico.

Sinner se llevó durante algunos momentos del encuentro contra De Miñaur la mano al muslo izquierdo. Era evidente que estaba incómodo porque cometió más errores de los habituales y por las miradas que echaba a su banquillo. El pelirrojo de San Cándido es un tenista al que no le gusta dar pistas sobre su estado físico. Lo oculta todo lo que puede, pero esta vez era inevitable que se llevara la mano a la zona de vez en cuando. Siguió moviéndose más o menos bien pero, lo dicho, cometía más fallos. Es un tenista que “juega” con las piernas de maravilla, en el sentido de que llega siempre tan bien colocado a golpear la bola que puede atacar, pero por momentos se descompensaba.

En el segundo set, Sinner sobrevivía por su servicio. Recuperaba las bolas de break gracias a ese golpe, incluso un 0-40, pero el australiano no se desesperó y terminó encontrando el premio a la novena opción de ruptura. Se vivieron intercambios fantásticos con un ritmo de bola descomunal.

El número dos del mundo demostró ser un tenista con una cabeza privilegiada. Pese a las molestias y a perder el set, no se desordenó en ningún momento y su comienzo del último parcial fue demoledor: 4-0. Esa montaña ya sí fue imposible de escalar para De Miñaur. El "aussie" se vio más cerca que nunca de vencer. Sólo pudo completar una de sus doce pelotas de break. Tuvo más que Jannik, que sumó 4 de 7. El italiano acabó el último juego estirando la pierna, haciendo gestos raros. Está claro que algo no va bien por ahí, aunque tampoco parezca de mucha gravedad.

Sinner peleará por el título con el ganador del Tien - Medvedev.