Un tertuliano de "El Chiringuito" explota tras el empate del Madrid: "A Xabi se le está poniendo cara de Rafa Benítez"

Juanma Rodríguez, tertuliano del programa El Chiringuito, expresó su preocupación por la situación del Real Madrid tras el empate frente al Elche y puso en duda el rumbo del equipo bajo la dirección de Xabi Alonso. El analista consideró que el conjunto blanco no muestra señales claras de mejora y que su rendimiento genera inquietud jornada tras jornada.

Según Rodríguez, una de las imágenes que más le llamó la atención fue ver a Fran García actuando como extremo, algo que interpretó como una muestra de falta de identidad en el juego. A su juicio, el técnico no termina de creer en su propio planteamiento y eso se refleja en las decisiones tácticas y en la actitud del equipo sobre el césped.

El tertuliano también comparó la expresión de Xabi Alonso con la que tenía Rafa Benítez durante su etapa en el banquillo madridista, sugiriendo que esa apariencia transmite dudas y una sensación peligrosa de inseguridad. “No sé qué quiere hacer con el equipo”, señaló, cuestionando la dirección que está tomando el proyecto.

Rodríguez incidió en que no observa progresión en el rendimiento colectivo, al que calificó como plano y carente de chispa. Además, apuntó que varios jugadores no están ofreciendo su mejor nivel, lo que repercute directamente en la falta de competitividad del conjunto.

Por último, subrayó que el estilo con el que Xabi Alonso llegó desde Alemania no está funcionando en el contexto del Real Madrid. En su opinión, dirigir al conjunto blanco exige una adaptación que el técnico aún no ha conseguido, recordando que no es lo mismo entrenar en la Bundesliga que asumir la responsabilidad del banquillo madridista.