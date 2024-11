Tertuliano de "El Chiringuito" termina descalzo en directo: "Toca esta zapatilla..."

El Barcelona sufrió una dura derrota ante la Real Sociedad en un partido que estuvo marcado por la controversia debido a un gol anulado a Robert Lewandowski. Tras revisar la jugada con el VAR, el gol fue invalidado por fuera de juego. La polémica surgió debido al uso del fuera de juego automático, ya que, según los jugadores del Barcelona, el pie que se utilizó para determinar la posición fuera de juego no correspondía al de Lewandowski, sino al de otro jugador.

“Le he dicho al árbitro que era una mala decisión, así se lo he hecho saber. Pero es todo lo que puedo decir”, aseguró el germano. En "El Chiringuito" se habló alto y claro sobre este asunto hasta el punto de que "El Lobo Carrasco" realizó en directo un show en el que terminó descalzó en directo, mientras que muchos fans no daban crédito. "No me creo lo que estoy viendo". "Es increíble El Lobo en estado puro". "Verlo para creerlo...", decían algunos usuarios.

"La máquina lo detecta... son 5 milímetros, pero cuando monta una encima de otro la máquina de manera aleatoria qué dice... Te voy a dar placer. Toca esta zapatilla por favor", aseguró el tertuliano.

"He jugado al fútbol y sé que si yo te arrastro pues yo te llevo atrás... No hay más discusión que esto... Es claro", zanjó Carrasco.