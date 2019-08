“No hay ofertas por Rodrigo que hayan fructificado y se incorpora y podrá jugar el sábado”, ha dicho Alemany, el director general del Valencia. Al final Marcelino podrá contar con su delantero, después de que se haya rumoreado que se va al Atlético, con el que parecía tener hecho el traspaso por 60 millones de euros. Pero el Atlético no ha conseguido vender a Correa al Milán y Rodrigo va a seguir en el conjunto che. “Lo habitual en el fútbol es que se proteja a un futbolista cuando está muy próxima su salida. De todo lo que se ha dicho no se ha concretado en ninguna oferta concreta. Así que él habló con el míster y quería incorporarse, es un nuevo gesto por parte de Rodrigo”, ha asegurado Alemany. La situación del Valencia es complicado, porque el dueño y el director general no van por el mismo camino muchas veces: “La situación de Rodrigo es una situación estratégica del club. Nosotros respetamos que su futuro esté en manos del consejo de administración y por encima de ellos del máximo accionista pero ya digo, hoy Rodrigo es jugador del Valencia”. Pero estuvo cerca de no serlo: “La situación de Rodrigo es una situación estratégica del club. Nosotros respetamos que su futuro esté en manos del consejo de administración y por encima de ellos del máximo accionista pero ya digo, hoy Rodrigo es jugador del Valencia. La decisión final no estaba tomada por parte de Rodrigo cuando no se ejercitó, a partir de ahí yo tomo el control de la negociación. De pronto esa opción no está encima de la mesa y por tanto Rodrigo es jugador del Valencia y estará el sábado si el míster quiere”.

Alemany ha reconocido las distancia con el dueño: “En algún momento ha habido una duda interna por parte del cuerpo ejecutivo del club, tanto en mi caso como en el míster. Resuelta esta situación, ya que nos han manifestado un nivel de confianza en nuestro trabajo. Me mantiene aquí la ilusión por un proyecto”. Sabe que su situación es, como poco, peliaguda: “Si en algún momento la afición o el propietario no confían en mí yo me voy. No tendría ningún sentido continuar si fuera así. Quiero sentirme útil donde esté”