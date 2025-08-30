El misterio en torno a la muerte de Mati Muñoz empieza a esclarecerse: la policía de Indonesia informa de que ya hay dos detenidos

La Policía de Lombok Occidental confirmó este sábado la detención de dos hombres vinculados al asesinato de Matilde Muñoz, la turista española de 72 años desaparecida en Indonesia desde el 1 de julio. Los sospechosos, identificados como empleados del hotel Bumi Aditya donde se alojaba la víctima, confesaron el "homicidio premeditado y robo con violencia" tras ser confrontados con evidencias forenses. El cuerpo de Muñoz fue localizado enterrado en una playa cercana al establecimiento.

Hallazgos clave y confesiones

La investigación reveló que los detenidos utilizaron una barra de hierro para cometer el crimen, con el objetivo de robar aproximadamente 30 millones de rupias indonesias (unos 1.700 euros) y objetos personales de valor. El hallazgo previo de pertenencias de la víctima en un vertedero del hotel había intensificado las sospechas sobre la implicación del personal. Además, se corroboró que el mensaje de WhatsApp enviado el 5 de julio, que afirmaba que Muñoz viajaba a Laos, fue falsificado por los sospechosos, ya que contenía errores ortográficos impropios de la víctima, quien dominaba varios idiomas.

La familia de Matilde Muñoz, que había denunciado reiteradamente negligencias en la investigación, recibió la confirmación del consulado español sobre el hallazgo del cuerpo y las detenciones. El sobrino de la víctima, Ignacio Vilariño, había criticado la lentitud de las autoridades indonesias, señalando que la policía local no inició la investigación hasta el 13 de agosto, más de un mes después de la desaparición, a pesar de las múltiples alertas.

Los detenidos enfrentarán cargos de homicidio premeditado y podrían recibir la pena máxima bajo la legislación indonesia. Las autoridades continúan analizando pruebas forenses y dispositivos electrónicos para descartar la posible participación de más cómplices.