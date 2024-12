El Valencia defiende el liderato de la ACB ante el Madrid en un final dramático

El Valencia Basket defendió el liderato de la Liga Endesa con una remontada en los minutos finales. El Madrid mandaba por 71-79 a menos de cuatro minutos para la conclusión, pero el líder no se rindió. Se sobrepuso a la influencia en el partido que estaban teniendo Campazzo y Tavares y con un 14-5 en el tramo decisivo sumó su décima victoria en doce jornadas.

Mario Hezonja (20 puntos y 7 rebotes) explicaba los dos primeros cuartos del Madrid antes de irse a los vestuarios en el descanso. "Con la semana que llevamos...", decía el croata en Movistar +. La doble sesión de Euroliga -Paris y Mónaco- podía ser una de las explicaciones sobre todo al primer cuarto del equipo de Chus Mateo. Era una manera de "justificar" el 4/17 en tiros del Madrid en los primeros diez minutos. Y eso que el Valencia tampoco era el equipo asombroso de muchos partidos esta temporada. El grupo de Pedro Martínez es el mejor ataque de la Liga (95,6 puntos por partido), emboca más de 13 triples por velada y en 11 de los 22 encuentros de esta temporada se ha disparado por encima del centenar de puntos. En el primer cuarto se quedó en 17 puntos. Ese raquítico 17-9 tenía más argumentos.

Chus Mateo volvió a apostar por Feliz en el quinteto titular. Con el dominicano el equipo sigue sin fluir en ataque. Pero es que el Madrid tampoco viajó cómodo con Campazzo a los mandos. Las dos bandejas con la izquierda no anotadas eran la evidencia de que el argentino tampoco logró hacerse con el control del partido. Que el Valencia mandaba atrás y el equipo siempre que podía corría, corría mucho. Por eso cuando el Madrid se acercó pudo recuperar las diferencias con rapidez. Chus Mateo no quería hablar de temas calendario antes de reanudar el partido. Su equipo estaba en un 9/26 en tiros de dos y 2/16 en triples. El Valencia dominaba con armas diferentes a las habituales. La defensa marcaba el partido y eso lo entendieron Chus Mateo y sus jugadores. El técnico apostó por Hugo González en el quinteto. Más físico, más defensa y más dificultad para que el Valencia anotase. Con Campazzo, el canterano, Deck y Tavares en el quinteto, los puntos se pusieron a precio de percebe para los locales. En el otro lado de la pista era Deck el que generaba más desequilibrios y así fue como el Madrid empezó a mandar. Y eso que Tavares, de vez en cuando, levantaba sus interminables brazos porque exigía más ayuda de sus compañeros. Con todo, el Madrid entró en el tramo final por delante gracias a un parcial de 16-29 en el tercer cuarto.

El Madrid había conseguido meter el partido en la dinámica que buscaba desde el principio. El Valencia no podía recurrir a sus habituales estampidas y en ese escenario apareció el Campazzo dominador. El argentino es el complemento perfecto para un Tavares que mande atrás. Y el gigante de Cabo Verde estaba marcando la temperatura en su zona después del descanso. Así fue como el Madrid afrontó los cinco minutos finales por delante y con la sensación de control que no había mostrado hasta entonces. Pero el Valencia tiene la capacidad de sumar muchos puntos en muy poco tiempo y por eso exigió todavía más al Madrid. Jones, Ojeleye, Costello y un parcial de 9-0 en apenas dos minutos pusieron por delante al Valencia (80-79). El intercambio de golpes en los dos minutos finales fue épico. A Hezonja y Deck respondió el Valencia con Jones y Costello y con 28.8 por delante, los locales seguían por delante (85-84). Musa no se atrevió a lanzar y dejó el balón en manos de Campazzo que se vio obligado a tirar un triple forzadísimo. El rebote fue para Deck, pero no pudo anotar en una de sus acciones clásicas y con medio segundo por delante el liderazgo de la ACB se quedó en Valencia.

El Barça superó sin dificultades al MoraBanc Andorra en el Palau. Satoransky, con 20 puntos, fue el mejor de los azulgrana.

85. Valencia Basket (17+23+16+29): Jones (16), Montero (4), Ojeleye (10), Pradilla (5) y Costello (11) -quinteto titular- Jovic (9), Brimah (6), Sestina (9), Puerto (0), Badio (9) y López-Arostegui (6).

84. Real Madrid (9+21+29+25): Feliz (0), Musa (11), Deck (19), Ndiaye (0) y Tavares (10) -quinteto titular- Hezonja (20), Campazzo (11), Ibaka (0), Abalde (2), Rathan-.Mayes (5), Garuba (4) y González (2).

Árbitros: Peruga, Cortés y García González. Sin eliminados.

Incidencias: 9.000 espectadores en el Pabellón Fuente de San Luis. Partido correspondiente a la duodécima jornada de la Liga Endesa

12ª jornada: Río Breogán, 77-Básquet Girona, 74; Hiopos Lleida, 87-Covirán Granada, 74; La Laguna Tenerife, 82-UCAM Murcia, 74; Leyma Coruña, 85-Joventut, 94; Baskonia, 88-Unicaja, 90; Dreamland Gran Canaria, 96-Casademont Zaragoza, 94; Barcelona, 105-MoraBanc Andorra, 79; Surne Bilbao Basket, 88-BAXI Manresa, 73 y Valencia Basket, 85-Real Madrid, 84.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Valencia Basket (10/2); 2. Unicaja (9/3); 3. Real Madrid (8/4); 4. La Laguna Tenerife (8/4); 5. Dreamland Gran Canaria (8/4); 6. Barcelona (7/5); 7. Casademont Zaragoza (7/5); 8. Joventut (7/5); 9. BAXI Manresa (6/6); 10. Hiopos Lleida (5/7); 11. UCAM Murcia (5/7); 12. MoraBanc Andorra (5/7); 13. Baskonia (5/7); 14. Surne Bilbao (4/8); 15. Covirán Granada (4/8); 16. Leyma Coruña (4/8); 17. Río Breogán (4/8); 18. Bàsquet Girona (2/10).