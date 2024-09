Vinicius y Mbappé: ¿a quién le toca?

Ancelotti probó en el Reale Arena su quinto centro del campo en cinco partidos de Liga. Las bajas provocaron que Valverde estuviera acompañado por Modric y Güler. El técnico también apostó por Brahim en lugar de Rodrygo como acompañante de Vinicius y Mbappé, pero el extremo no llegó a la media hora en el campo. Molestias musculares provocaron que Rodrygo ocupara su sitio mientras el francés se convertía en el principal argumento ofensivo del Madrid.

El entrenador no terminó especialmente satisfecho. "Ha sido un partido complicado y de hecho, probablemente no se ha merecido ganar. Hemos sufrido y eso es algo que valoro mucho ante equipos de tanta calidad. No estamos al cien por cien, algo normal con tantas bajas, aunque individualmente hay jugadores que han mejorado mucho. Tenemos que hacer autocrítica para mejorar. Este partido es una gran oportunidad para valorar lo que no ha salido bien pese a llevarnos los tres puntos", agregó.

Las amenazas de la Real Sociedad se estrellaron hasta en tres ocasiones con los palos de la portería de Courtois. Sucic, en dos ocasiones, y Becker asustaron, pero la Real terminó pagando la falta de puntería y Courtois alcanzó las cien porterías a cero con el Madrid. Las respuestas para contrarrestar las ocasiones donostiarras llegaron por dos vías: el balón parado con remates de cabeza y la amenazante presencia de Mbappé. Kylian fue el más activo con diferencia durante la primera parte. Su actividad en todo el frente del ataque fue lo mejor del Real Madrid. No hacía falta que sus acciones encontrasen portería. Cada vez que entraba en contacto con el balón había un rumor en el Reale Arena. Mbappé encontró luego la ayuda de Vinicius. El brasileño se encargó de abrir el marcador de penalti y Mbappé culminó la misión también desde los once metros. Ninguna de las dos acciones que conllevaron los goles visitantes admitía duda alguna. Las manos de Sergio Gómez y el pisotón de Aramburu fueron claros. Vini marcó su quinto penalti con el Madrid en cinco lanzamientos. Mbappé sumó su cuarto gol en seis partidos de blanco.

"Sabíamos antes del partido que iba a ser difícil y al final ganamos, sufrimos un poco jugando ante un gran equipo pero volvemos a casa con lo que queremos que es la victoria. Tenemos que seguir así porque tenemos que ganar muchos partidos para llegar donde queremos", aseguró el francés en Real Madrid TV.

"Cada partido me siento mejor, entiendo lo que necesita el equipo, el míster y mis compañeros. Me siento mejor y seguro que el martes más para ganar en el inicio de la Champions", añadió. "Es una competición muy importante, como dije el primer día he venido al Real Madrid para vivir este tipo de noches. Estoy muy concentrado para ganar y empezar bien una nueva competición como la Champions que ha cambiado. Tenemos que empezar bien", manifestó.

Dejó elogios al brasileño Vinícius y aseguró Mbappé que da igual quien lance los penaltis del Real Madrid siempre que acaben en gol. "La verdad es que intentamos buscarnos en el partido y en los entrenamientos para crear esta conexión porque sabemos que podemos ayudar al equipo. Vinícius es un grandísimo jugador y estoy muy contento de jugar con él en el Real Madrid. Lo importante de los penaltis es que fueron goles. Quien los tire no es importante, lo lo es que sean goles", sentenció.