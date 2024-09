Horario y dónde ver el Girona-Barcelona de LaLiga EA Sports

El líder visita a una de sus pesadillas la pasada temporada. El 4-2 en Montilivi y el 2-4 en Montjuïc fueron dos de los momentos claves en la trágica temporada azulgrana. Vuelve el Barça a Girona y lo hace desde el liderato, con 13 goles a favor y sólo tres en contra, pero con la duda que provocan tanto el parón de selecciones como el inminente arranque de la Liga de Campeones en la que también está inmerso el equipo de Míchel que se estrenará el miércoles con el PSG.

Entre los muchos exámenes que tiene pendientes el Barça de Flick está comprobar cómo responde el grupo a un calendario que depara siete partidos en las próximas tres semanas. Sin apenas rodaje y limitado por las bajas, el técnico alemán ha tenido un impacto inmediato en un equipo que presiona en campo rival, recuperar rápido el balón y busca sin miramientos la portería contraria. El 7-0 al Valladolid y el gran momento de Raphinha son dos de los argumentos con los que se presentan los culés en Montilivi (16:15, Movistar LaLigaTV). La elección del brasileño por parte del resto de la plantilla como uno de los capitanes ha sorprendido al propio futbolista. «Ser capitán es algo más de tu perfil. Hay muchos jugadores que podrían ser capitán y que son capitanes dentro del vestuario. Me alegré muchísimo de la elección. Si te digo que lo esperaba, estaría mintiendo. No me esperaba ser uno de los cuatro, pero la verdad es que me alegré muchísimo porque esto quiere decir que lo que hago dentro del vestuario, los jóvenes y los más veteranos también lo ven», aseguró.

Respecto a la victoria frente al equipo pucelano, Flick pierde al centrocampista Fermín López, que la semana pasada sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo durante la concentración con la selección sub’21, pero el resto de internacionales están disponibles. Y la gran novedad en la semana del Barça fue la incorporación a los entrenamientos de Ansu Fati. El canterano no ha debutado este curso tras lesionarse la planta del pie derecho a finales de julio y es un nuevo argumento para el arsenal ofensivo de Flick.

Enfrente habrá un equipo diferente al de la pasada campaña. Aleix García, Savinho, Dobvik y Eric García no están y el arranque del curso fue dubitativo con un empate y una derrota. Las victorias ante Osasuna y Sevilla han devuelto la confianza al equipo de Míchel. «Necesitaremos tener la pelota para ganar y ser un equipo agresivo porque ahora mismo no existe el partido del miércoles. Aquí todo el mundo sabe que lo más importante es LaLiga, porque es lo que hace que el club pueda crecer», comenta el técnico.

Míchel alabó al Barça en general, pero hizo un aparte con Lamine Yamal. «Raphinha está en un gran momento, todo el mundo sabe que Lewandowski es un jugador que tiene gol, pero ahora mismo Lamine Yamal es el jugador más diferencial de toda LaLiga en el uno contra uno, porque su toma de decisiones es top. Increíble. Es un chaval de 17 años que hace todas las cosas bien porque su cabeza funciona muy rápido. Está por encima de todo el mundo en este sentido».