El virus ya no se llama FIFA

El virus FIFA del que se hablaba durante años ha perdido protagonismo por culpa de un calendario sobrecargado que castiga el físico de los futbolistas, especialmente sus rodillas. Dani Carvajal, que se rompió el cruzado y algunas cosas más el sábado pasado en el partido contra el Villarreal, es la última víctima. Y no solo lo sufre el Real Madrid, también la selección.

Carvajal estaba sancionado para el primer partido de esta convocatoria, contra Dinamarca, pero ahora se perderá toda la temporada y lo más probable es que tarde un año en regresar a los campos.

Es el segundo jugador que pierde Luis de la Fuente por una lesión de ligamentos. Además, dos de los capitanes que sirven de referencia en el vestuario. El otro es Rodri. «Rodri es insustituible, es el mejor del mundo en su posición, pero tenemos la suerte de tener al segundo mejor del mundo», decía el seleccionador, en referencia a Zubimendi, en el momento de anunciar la lista de convocados. «Si no se hubiera retirado Busquets seguramente no hubiéramos visto a Rodri y ojalá no hubiera sucedido esto, pero ahora otro futbolista tiene la oportunidad de mostrar todo su potencial. Hay jugadores tan buenos que tapan la progresión de otros», añade. «Estamos muy tranquilos con lo que viene detrás, con Martín [Zubimendi], con Aleix, con Pepelu, con Marc Roca, y hay muchos jugadores que están apretando y en el futuro tendrán una oportunidad», asume. Todos los que nombra han debutado ya con la selección absoluta menos Marc Roca, que era el mediocentro de la selección sub’21 campeona de Europa que dirigía De la Fuente en 2019.

Carvajal y Rodri son las ausencias más importantes y más duraderas de la selección, pero hay más. Esta temporada aún no ha podido contar con Unai Simón, que se operó después de la Eurocopa de una lesión en la muñeca. La cirugía no era urgente, pero sí necesaria. Y decidió esperar a ser campeón de Europa con España para pasar por el quirófano.

La urgencia del calendario, que solo dejó que pasara un mes y un día desde el final de la Eurocopa hasta el comienzo de la Liga, precisamente con un partido de su Athletic, ha hecho imposible que el portero estuviera recuperado a tiempo para comenzar la temporada.

No todas las lesiones son tan graves, aunque suficientes para tener a los jugadores parados un buen tiempo. De la lista original de De la Fuente se ha caído también Ferran Torres, que sufre una lesión en el bíceps femoral y que tendrá que estar fuera un par de meses, aunque el Barcelona no ha especificado el tiempo de baja del jugador.

Las curiosidades de la vida hacen que su sustituto, Bryan Gil, tampoco pueda acudir a la llamada de De la Fuente por una lesión. «El futbolista del Girona sufre unas molestias físicas», anunció la Federación y al seleccionador se le complica cada vez más componer una alineación. Y Nico Williams, que se incorporó a la concentración de la Roja ya no pudo jugar en la última jornada contra el Girona por un golpe y fue descartado por los médicos de la selección.

El Barcelona y la selección ya sufrieron la lesión de Gavi en noviembre del año pasado. El joven azulgrana se perdió la Eurocopa, aunque acudió a la final para vivirla como uno más, y en el momento de su lesión de ligamentos fueron muchas las voces que cargaron contra el desgaste que suponen los partidos de selección. Voces que quedaron mudas cuando España ganó la Eurocopa.

«El porcentaje de partidos que juegan los futbolistas con las selecciones al cabo del año es mínimo, pero la solución es el diálogo, hay que escuchar a todas las partes», asume Luis de la Fuente. «Que los implicados se sienten y hablen», añade. Mientras las lesiones siguen cayendo. El último ha sido Yéremi Pino, que ya se perdió la Eurocopa por lesión. Son nueve los futbolistas que disputaron la Eurocopa con los que Luis de la Fuente no ha podido contar en esta convocatoria.