Volver a ganar para ser únicos

Como si fuera una señal del destino, la selección española eligió una réplica de la camiseta que lució en la Eurocopa del 96 como uniforme para las conferencias de prensa de sus jugadores. Aquella fue la última vez que Inglaterra y España se enfrentaron en una fase final de un gran torneo. Y España, como era costumbre, salió de la Eurocopa eliminada por penaltis en los cuartos de final.

Las cosas cambiaron a partir de 2008. «Ganar, ganar, ganar y volver a ganar», decía Luis Aragonés, y eso es lo que quiere volver a hacer España, recuperar la costumbre de ganar que tenía entre 2008 y 2012. Tan claro tienen los futbolistas que ese es el camino que decidieron que fuera Jesús Navas el que compareciera en la conferencia de prensa previa a la final con el seleccionador en lugar del capitán, Morata, como es tradicional en las finales.

Navas es el jugador que conecta a esta selección con aquella que lo ganó todo, estuvo en el Mundial 2010 y en la Eurocopa 2012 y sus compañeros han querido hacerle así un homenaje que Jesús agradece especialmente a Morata antes de su último partido con la selección. «Por eso le tenemos tanto cariño», dice del capitán.

De la Fuente ya hizo un ensayo de lo que es ganar un título en la pasada Liga de Naciones y salió bien. El seleccionador español ha llegado a la final en los dos torneos que ha dirigido al equipo español. Y en la Eurocopa quiere seguir el camino que abrió en la Nations.

Por el momento ya ha ganado los seis primeros partidos del campeonato, algo que nadie antes había conseguido. Ahora quiere ganar el séptimo y hacer de España la única selección que haya ganado cuatro Eurocopas. Ahora solo Alemania, con tres títulos, iguala a la Roja.

Para ganar la cuarta los internacionales españoles tienen refuerzos. En el palco estará Felipe VI, el Rey de España, acompañado por la infanta Sofía, que ya vivió en el palco el verano pasado la victoria de la selección femenina en el Mundial. Aunque los jugadores notarán más la compañía de Gavi, el jugador del Barcelona, que era uno de los fijos de Luis de la Fuente hasta que se rompió los ligamentos en el último partido de la fase de clasificación contra Georgia en Valladolid. «Viene Gavi a convivir todo el día con nosotros y a ser el jugador 27», anunció con una sonrisa el seleccionador.

De la Fuente no se olvida de los jugadores ni del estilo que le han llevado hasta aquí. También quiso acordarse de Pedri y de Ayoze, los dos jugadores que se perderán la final por lesión.

El seleccionador cuida todos los detalles, pero el principal es que a España no se le olvide qué es lo que ha hecho en el camino para llegar hasta la final. «Yo creo que si nosotros no somos España no vamos a tener opciones de ganar. Nos centramos en ser mejores, se puede mejorar todavía. Tenemos que ser reconocibles por nuestras fortalezas y así se puede ganar. El rival también tiene muchas, pero vamos a intentar imponer las nuestras. Siendo nosotros tenemos posibilidades de ganar», advierte De la Fuente.

Así, sabiendo lo que sabe hacer mejor que los rivales, España ha conseguido cerrar el círculo de un torneo que comenzó en Berlín con una goleada a Croacia y que se cierra en Berlín contra Inglaterra. «Cuando vinimos aquí el

primer día decíamos ‘‘a ver si podemos volver a este estadio’’», confiesa el seleccionador. Y ahí está frente a Inglaterra. Por el camino ha derrotado a una subcampeona del mundo en 2018, Croacia, y a tres campeonas del mundo: Italia, Alemania y Francia. Inglaterra es la campeona del mundo europea que le quedaba por enfrentar. Ellos son los inventores del fútbol, pero la historia está del lado de España, que ha ganado tres Eurocopas. Los ingleses buscan la primera después de haber perdido en Wembley la última hace tres años contra Italia en los penaltis.

España ha ido superando récords absolutos y marcas personales por el camino. Además de ganar seis partidos de manera consecutiva, nadie antes había pasado la primera fase de un gran torneo con tres victorias y sin encajar goles. Tampoco España había derrotado nunca a un anfitrión en una fase final.

Y aquí está la Roja dispuesta a seguir el camino que marcó Luis. Decía el hombre que dirigía a España en la final de 2008 que a los subcampeones nadie les recuerda. Una frase que ha repetido Morata en los últimos días, pero que sirve más como elemento motivacional que otra cosa.

Perdedores ilustres han iluminado la historia del fútbol, como el Brasil del Mundial 82 o la Holanda del 74. En el lenguaje futbolístico la Naranja Mecánica dejó su apellido para bautizar a cualquier nuevo equipo deslumbrante que apareciera.

«Estamos en la final y hay que poner en valor cómo se ha conseguido. Es para estar orgullosos. Estamos mentalizados solo en ganar. El fútbol a veces es muy injusto con el que no lo hace. Solo gana uno», reconoce De la Fuente.

Pero aunque se sienta orgulloso su único objetivo es ganar y regresar a España con la cuarta Eurocopa de su historia. Hace 60 años la Roja, cuando no se llamaba así, ganó la primera contra la URSS. Ahora Marcelino busca un heredero para su cabezazo histórico.