La WKA celebra el V Open Nacional el 11 de octubre en Alcobendas

El Pabellón Amaya Valdemoro del Polideportivo José Caballero de Alcobendas (Madrid) acogerá el próximo sábado 11 de octubre el V Open Internacional de los deportes de contacto, organizado por la World Kickboxing & Karate Association (WKA) -la federación de deportes de contacto más antigua del mundo.

En el evento, una de las grandes citas dentro de la designación de Alcobendas como Ciudad Europea del Deporte 2025, se disputarán combates de disciplinas como kickboxing, K1, muay thai, No-Gi (BJJ sin kimono) y artes marciales mixtas (MMA). Se espera la participación de más de 100 clubes procedentes de toda España.

De esta manera, el Open WKA vuelve a contar con el patrocinio oficial de Fujimae, firma internacional catalana pionera en artes marciales y deportes de combate. Con más de 30 años de trayectoria, Fujimae ha inspirado y equipado a generaciones de luchadores, desde quienes dan sus primeros pasos en el tatami hasta los campeones que buscan la gloria en el ring.

«Para la WKA es un orgullo contar con el respaldo de Fujimae, que ha inspirado y equipado a generaciones de luchadores, desde quienes dan sus primeros pasos en el tatami hasta los campeones que buscan la gloria en el ring», afirma Antonio Ricobaldi, presidente de WKA España.

Cartel del Open WKA WKA

Ricobaldi y el vicepresidente de WKA España, Fernando Muga, también agradecen al Ayuntamiento de Alcobendas y a la concejalía de Deportes, liderada por Jesús Tortosa -gran amante de los deportes de contacto, que además es cinturón negro-, la colaboración, disponibilidad y atención que han dado para la celebración de este Open Internacional.