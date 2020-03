Coronavirus: ¿Está mi banco abierto y a qué hora puedo ir?

Los principales bancos españoles mantendrán abierta su red de oficinas para garantizar el acceso a los servicios financieros, aunque extremando las medidas de protección de la salud de clientes y empleados.

Así consta en los distintos protocolos de actuación consultados por Europa Press y elaborados después de que el Consejo de Ministros aprobase de forma extraordinaria el real decreto para declarar el estado de alarma ante el Covid-19, que permite a los ciudadanos salir de sus viviendas para acudir a entidades financieras o de seguros en caso de necesidad, entre otras excepciones. BBVA mantendrá abierta su red de oficinas de 8.00 a 14.00 horas “extremando las medidas para proteger la salud de sus clientes y empleados” para garantizar el acceso a los servicios financieros, pero aconseja a todos sus clientes que hagan uso de los canales digitales y los más de 2.000 gestores remotos para evitar desplazamientos fuera de su hogar. La red de oficinas contará con una gestión dinámica y un protocolo de separación de personas y de limpieza e higiene, al tiempo que la web informará sobre las sucursales y sus horarios, y todos los empleados que pertenezcan a grupos de riesgo, incluidas las embarazadas, permanecerán en sus casas.

De su lado, el protocolo de Banco Santander establece que los usuarios deberán acudir a las sucursales exclusivamente para la operativa que no puedan realizar en cajeros automáticos o por canales remotos. Para los casos en que sea indispensable ser atendido por personal de las sucursales, las oficinas del banco permanecerán abiertas de 8.30 a 14.30 horas. En el caso de la oficina de Openbank, su banco digital, en el Paseo de la Castellana de Madrid, el servicio ha sido interrumpido y se atenderá a los clientes por web y app. Santander ruega a los clientes que permanezcan en ellas el tiempo estrictamente necesario, que mantengan una distancia de seguridad de al menos un metro y que eviten el contacto estrecho con otras personas. Asimismo, insta a que no accedan al interior de la sucursal las personas afectadas por el Covid-19, que presenten síntomas o que hayan estado en contacto estrecho por un afectado. Por su parte, CaixaBank ha decidido reducir el horario de atención al público de todas las oficinas y centros, incluidos aquellos con horario singular, que pasarán a estar abiertos de 8.30 a 14.30 horas. Asimismo, ha recomendado a los clientes evitar desplazamientos innecesarios y usar las oficinas solo en caso de urgencia, recordándoles que tienen a su disposición el servicio de banca online CaixaBankNow y la opción de contactar por teléfono con el gestor de referencia, mientras que las retiradas de efectivo se derivarán al cajero automático siempre que sea posible. Otras medidas que se aplicarán a partir de mañana son la limitación del aforo de la oficina a un cliente atendido y uno en espera, mientras que el resto debe permanecer en el exterior, el refuerzo de la limpieza y desinfección en todos los centros abiertos al público y el reparto de geles desinfectantes. Cada oficina de CaixaBank establecerá su propia organización en función de las diferentes circunstancias de sus profesionales, con medidas especiales como el establecimiento de turnos de teletrabajo y trabajo presencial, y medidas de flexibilidad horaria.

Los empleados de colectivos vulnerables no deberán acudir a los centros de trabajo y podrán trabajar en remoto desde sus domicilios, siempre que técnicamente sea posible. Bankia también abrirá sus oficinas en el horario habitual (de 8.15 a 14.15 horas), en la medida en que la situación lo permita y siguiendo las recomendaciones de las autoridades, aunque recomienda a sus clientes no acudir a las mismas a no ser que sea estrictamente necesario. Para evitar desplazamientos innecesarios, ha reforzado los canales digitales y está en permanente monitorización de todos sus sistemas para asegurar la operativa online. Además, los clientes pueden contactar con gestores especializados a través del canal ‘Conecta con tu experto’ de lunes a jueves de 8.30 a 18.00 horas y los viernes de 8.30 a 15.00 horas, mientras que fuera de dicho horario el servicio cuenta con un equipo de apoyo. Respecto a Sabadell, el banco abrirá mañana sus oficinas para garantizar la continuidad del servicio, pero la plantilla establecerá turnos para que la mitad trabaje desde casa y el resto, en la sucursal. De su lado, todos los empleados de servicios centrales realizarán teletrabajo.

En la misma línea que el resto de entidades, Bankinter recomienda a sus clientes la utilización de los canales a distancia, aunque mantendrá las oficinas abiertas en horario de 8.30 a 14.00 horas.