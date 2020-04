WiZink y Banca Farmafactoring dan la sorpresa y suben el interés de sus depósito

WiZink mejora sus depósitos

El banco español especializado en productos de ahorro y tarjetas de crédito ha aumentado la rentabilidad de todos sus depósitos, situándola por encima del 1% TAE. El plazo fijo a 18 meses ha subido del 0,75% al 1,10% TAE, el depósito a 25 meses ha visto incrementada su rentabilidad del 0,90% al 1,20% TAE y la remuneración del depósito a 36 meses ha aumentado del 1,05% al 1,30% TAE.

Se pueden contratar por Internet y admiten aportaciones de entre 5.000 y 250.000 euros. Los intereses se liquidan cada tres meses. El titular podrá cancelar anticipadamente el depósito una vez transcurridos 60 días desde su contratación, pero en ese caso perderá la remuneración; solo recuperará el importe invertido y tendrá que devolver los intereses recibidos.

La cuenta de ahorro también sube

La entidad no se ha conformado solo con mejorar sus plazos fijos hasta situarlos en la cima del ranking de los mejores depósitos del momento, de acuerdo con los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com, sino que también ha modificado al alza la rentabilidad de su cuenta remunerada, que hasta hace escasos días rentaba al 0,10% TAE.

La cuenta de ahorro de WiZink renta ahora al 0,50% TAE tras anotarse una subida de 0,40 puntos porcentuales. No tiene comisiones ni de mantenimiento ni por las transferencias, abona los intereses mensualmente y permite realizar aportaciones y reintegros en cualquier momento. No requiere un saldo mínimo y, a diferencia de muchas otras cuentas, no limita el saldo máximo remunerable.

Tras el cambio, la cuenta de WiZink se ha convertido en una de las más rentables del mercado, solo superada por las cuentas al 1% TAE de MyInvestor y de Orange Bank (esta última solo está disponible para clientes que tengan una línea de móvil contratada con la operadora del mismo nombre) y por las cuentas de ahorro para nuevos clientes de Openbank, con la diferencia de que las anteriores limitan el saldo máximo remunerable a 15.000, 20.000 y 5.000 euros respectivamente, explican fuentes de HelpMyCash.

Si buscamos una cuenta de ahorro que no limite el saldo máximo remunerable y que no exija ningún tipo de vinculación, la de WiZink es, junto con la cuenta de ahorro de Pibank que también renta al 0,50% TAE, la más rentable del mercado.

La mejora llega apenas tres semanas después de que la entidad rebajase el controvertido tipo de interés de su tarjeta de crédito WiZink Plus del 26,82% TAE al 21,94% TAE para ajustarse al criterio del Tribunal Supremo, que a principios de marzo consideró que una tarjeta con una TAE del 27% emitida por el propio banco era usuraria. Tras la rebaja, la tarjeta WiZink Plus es una de las más atractivas del mercado: no tiene cuotas de emisión ni de mantenimiento, incluye un seguro de accidentes y asistencia en viajes y otro de compras gratuitos, regala 30 euros a los nuevos clientes que la soliciten y devuelve el 3% del importe de las compras en moda, ocio, viajes o alimentación, con un máximo de 72 euros al año (las compras pagadas a fin de mes sin intereses también están bonificadas).

Banca Farmafactoring también mueve ficha

Banca Farmafactoring ha protagonizado una subida igual de agresiva. La sucursal española de la entidad italiana ya nos tiene acostumbrados a ofrecer rentabilidades muy superiores a la media. De hecho, sus depósitos con una duración de entre uno y cinco años rentan al 1,31% TAE y a seis meses paga un 1% TAE. Pero ahora la entidad online ha mejorado sus plazos fijos a tres y nueves meses: el primero ha visto incrementada su rentabilidad del 0,25% al 0,60% TAE, mientras que el segundo ha pasado a ofrecer una rentabilidad del 1% TAE.

Los plazos fijos de Banca Faramfactoring pueden contratarse desde 5.000 euros por Internet y ofrecen al cliente la posibilidad de seleccionar la fecha exacta de vencimiento que desee. La entidad abona los intereses trimestralmente. Su principal desventaja es que no admiten la cancelación anticipada, pero la entidad permite a un mismo titular crear tantas imposiciones como quiera, una solución para aquellos que prevean que necesitarán una parte del dinero a corto o medio plazo.