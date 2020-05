Aena e Iberia se están preparando para retomar la actividad en el sector aéreo cuando las autoridades lo permitan. Ambas compañías realizarán test a sus empleados para detectar el coronavirus para garantizar una reincorporación segura a sus puestos de trabajo, según consta en el Plan Integral de Seguridad e Higiene que la aerolínea, al que ha tenido acceso a Efe, y han informado a este periódico fuentes conocedoras de los protocolos del gestor aeroportuario.

En el caso de Iberia, los test serológicos se irán haciendo al personal que ya trabaja presencialmente, que se concentra sobre todo en los servicios de mantenimiento puesto que en vuelo y tierra apenas representa el 10%, y a todos aquellos que se vayan incorporando a sus puestos y que voluntariamente quieran someterse a ellos. La aerolínea explica que esta medida “implica un gran esfuerzo para la compañía en las circunstancias actuales” y apela a la “responsabilidad individual” de los trabajadores para someterse voluntariamente al test, que les permitirá conocer si están infectados y, por lo tanto, tienen riesgo de contagiar (IgM), y si ya han pasado la enfermedad, aunque haya sido asintomática, y han desarrollado anticuerpos (IgG). La compañía ofrecerá test PCR a aquellos empleados a los que el test serológico rápido inicial haya resultado IgM negativo e IgG positivo y a aquellos trabajadores que hayan estado en contacto estrecho con algún compañero que en el test serológico rápido inicial haya resultado IgM positivo.

En el caso de Aena, la compañía está todavía cerrando el protocolo para su realización, aunque, en principio, hará los serológicos para las incorporaciones, según han explicado las fuentes consultadas. El gestor aeroportuario también entregará a cada trabajador diariamente un kit de protección que estará compuesto por guantes, mascarilla, dos toallitas desinfectantes y un bote de gel desinfectante para un mes. Este kit es diario pero se entregará mensualmente, con tantos kits como días de asistencia al centro de trabajo esté planificado.

Protocolo en los aviones

En el caso de Iberia, en la operativa a bordo entregará mascarillas a los pasajeros que no la lleven en vuelos con ocupación superior al 50%. En las escalas fuera de España en las que no se abandone la aeronave (por ejemplo, vuelos para traer material sanitario desde China), solamente baja del avión un piloto para realizar la revisión exterior, selección de combustible y vigilancia del repostado. Además, en las escalas con la tripulación a bordo, evitará en lo posible la entrada al avión de personal cuya presencia no sea estrictamente necesaria y minimizará el acceso a la cabina de vuelo. La compañía también ha suprimido la venta a bordo, ha retirado las cartas de menú y las revistas del bolsillo delantero de cada asiento; en corto y medio radio ha suprimido las mantas y almohadas, y en largo radio ha modificado el servicio a bordo para minimizar el contacto y el acercamiento a los clientes.

Aunque no han trascendido todavía cómo será el protocolo para los pasajeros, Aena también ha hecho un expediente de adquisición de materiales que incluye, entre otros, guantes, toallitas desinfectantes, hidrogel, pantallas faciales y también termómetros a distancia por si fuera necesario tomar la temperatura a los pasajeros.

Aena también ha resuelto cerrar todas las zonas comunes que no sean necesarias para la operativa. Cada aeropuerto será el encargado de evaluar y determinar cuáles son estos lugares. Respecto a las cantinas de los empleados, cada aeropuerto analizará cuándo ,cómo y con qué limitación de aforo se ponen en funcionamiento.