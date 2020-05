La UE apuesta por acuerdos bilaterales para salvar las vacaciones de verano

España pidió ayer a Bruselas un fondo europeo para avalar los cupones de viaje, ante la cancelación de los vuelos derivada de la pandemia. La semana pasada, el Ejecutivo comunitario asestó un duro golpe a las compañías aéreas al mantener que los consumidores europeos siguen teniendo el derecho al reembolso íntegro del importe de sus billetes. Doce estados miembros habían solicitado a Bruselas una relajación temporal de esta normativa, ante el temor de que la avalancha de reclamaciones debilite aún más la situación de las aerolíneas y ahogue su liquidez. Como alternativa, la Comisión Europea aprobó una serie de recomendaciones para hacer más atractivos los cupones canjeables, con el objetivo de que los viajeros se decanten por esta posibilidad antes que por la devolución del precio de sus vuelos. Entre estos consejos, la Comisión Europea propone esquemas nacionales de garantías públicas, en aras de proteger a los consumidores ante posibles casos de insolvencia de las compañías y la pérdida de sus bonos. España sin embargo considera que este ayuda debe provenir de un fondo comunitario y así los trasladó ayer a sus homólogos europeos tras una reunión de los titulares de Turismo en la que participó la ministra de Industria, Reyes Maroto.

Hasta el momento, Bruselas se ha negado a un plan europeo de rescate a las aerolíneas. Han sido los miembros del club los que –a cargo de sus propios presupuestos– han emprendido este tipo de iniciativas, gracias a la barra libre otorgada por la Comisión Europea a las subvenciones públicas, para hacer frente a los estragos económicos del coronavirus. La semana que viene el Ejecutivo comunitario presentará su plan de Reconstrucción de la economía europea, con una cuantía que superará el billón de euros. Se espera que al cuarta parte de los fondos esté destinada al turismo, pero se desconocen los detalles. Este sector representa alrededor del 10% del PIB europeo y en países como Grecia sobrepasa el 20%. Doce Estados, entre ellos España, han pedido que este fondo preste especial atención a los países con mayores intereses turísticos.

La presidencia croata que lleva la batuta de las negociaciones este semestre reconoció ayer diferencias entre los Estados miembros sobre el sector aéreo y la apertura paulatina de fronteras para salvar la temporada de verano. La semana pasada Bruselas presentó una serie de recomendaciones en la que abogaba porque los países menos golpeados y con una situación epidemiológica similar vayan, poco a poco, reabriendo sus fronteras en coordinación con sus vecinos. Ante la diversidad de los enfoques, los Veintisiete acordaron ayer impulsar acuerdos bilaterales. «Cuanto más podamos hacer juntos, mejor. No obstante si hay una posibilidad de alcanzar acuerdo bilaterales, especialmente entre países donde la situación epidemiológica sea similar, debemos hacerlo también», aseguró ayer el ministro de Turismo croata, Gari Cappelli.

La Comisión Europea permite este tipo de pactos entre países, pero siempre que la apertura de fronteras no sea discriminatoria y obedezca a criterios de salud y no por razones económicas o políticas. A pesar de esto, algunas capitales han comenzado a marcar posiciones. Italia abrirá sus fronteras a partir del día 3 de junio, lo que incluirá los vuelos y hay países que ya han alcanzado acuerdos para la puesta en marcha de corredores seguros como las tres Repúblicas bálticas. Berlín promovió este pasado lunes una reunión con los diez países favoritos de los alemanes como destino vacacional –entre ellos España– con el objetivo de que el 15 de junio sus turistas sepan a qué destinos podrán desplazarse y a cuáles no.

Por su parte, España sigue sin dar pistas ni sobre cuándo abrirá sus fronteras ni sobre cuando terminará la cuarentena impuesta a los viajeros europeos, aunque el Gobierno sigue manteniendo que se trata de una medida temporal. En una entrevista a la cadena BBC radio, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, aseguró ayer que una vez que el virus esté controlado, la cuarentena será reemplazada por otra serie de medidas por decidir.