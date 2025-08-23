Tras los aranceles, Trump ahora pone la mira en las turbinas de los aerogeneradores

La administración del presidente Donald Trump ha lanzado una investigación formal para evaluar la imposición de nuevos aranceles sobre las turbinas eólicas y sus componentes, según confirmó el Departamento de Comercio este jueves 21 de agosto. La investigación se realiza bajo la sección 232 de la ley comercial, que permite al gobierno aplicar tarifas si identifica riesgos para la seguridad nacional en las importaciones de un sector estratégico.

La cruzada de Trump contra las energías renovables

El presidente Trump ha manifestado repetidamente su oposición a la energía eólica, calificándola recientemente en su plataforma Truth Social como "la estafa del siglo" y afirmando que las turbinas son "estúpidas y feas". Desde su regreso al poder, su gobierno ha revertido múltiples políticas ambientales, incluyendo la salida del Acuerdo de París sobre el clima y el desmantelamiento de medidas implementadas por su predecesor demócrata, Joe Biden.

El Departamento de Comercio dispone de 270 días para completar su investigación, que incluirá consultas con otras agencias gubernamentales y audiencias públicas, antes de presentar sus recomendaciones finales al presidente. Esta medida se enmarca en la política comercial de América first que ya ha aplicado aranceles similares sobre el acero, el aluminio, los semiconductores y los paneles solares.