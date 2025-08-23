Acceso

Tras los aranceles, Trump ahora pone la mira en las turbinas de los aerogeneradores

El gobierno estadounidense ha iniciado una investigación sobre las importaciones de componentes eólicos que podría derivar en nuevos aranceles, argumentando posibles riesgos para la seguridad nacional

AME1385. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 18/08/2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reacciona al termino de una reunión con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, este lunes, en la Casa Blanca en Washington (EE.UU). EFE/ Octavio Guzmán
Trump ha manifestado repetidamente su oposición a la energía eólica, calificándola como "la estafa del siglo"Octavio GuzmánAgencia EFE
Iago Rodríguez
La administración del presidente Donald Trump ha lanzado una investigación formal para evaluar la imposición de nuevos aranceles sobre las turbinas eólicas y sus componentes, según confirmó el Departamento de Comercio este jueves 21 de agosto. La investigación se realiza bajo la sección 232 de la ley comercial, que permite al gobierno aplicar tarifas si identifica riesgos para la seguridad nacional en las importaciones de un sector estratégico.

La cruzada de Trump contra las energías renovables

El presidente Trump ha manifestado repetidamente su oposición a la energía eólica, calificándola recientemente en su plataforma Truth Social como "la estafa del siglo" y afirmando que las turbinas son "estúpidas y feas". Desde su regreso al poder, su gobierno ha revertido múltiples políticas ambientales, incluyendo la salida del Acuerdo de París sobre el clima y el desmantelamiento de medidas implementadas por su predecesor demócrata, Joe Biden.

El Departamento de Comercio dispone de 270 días para completar su investigación, que incluirá consultas con otras agencias gubernamentales y audiencias públicas, antes de presentar sus recomendaciones finales al presidente. Esta medida se enmarca en la política comercial de América first que ya ha aplicado aranceles similares sobre el acero, el aluminio, los semiconductores y los paneles solares.

