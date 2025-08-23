Acceso

Renfe programa 245 autobuses al modificar sus servicios entre Madrid, Logroño y Bilbao por obras en Miranda (Burgos)

La renovación de las instalaciones de seguridad y comunicación de Miranda de Ebro durará aproximadamente un mes y obligará al corte del servicio ferroviario con Logroño

Adif va a renovar las instalaciones de seguridad y comunicación de Miranda de Ebro (Burgos), una actuación que durará aproximadamente un mes y que obligará al corte del servicio ferroviario en el tramo entre Miranda de Ebro y Logroño.

La actuación se va a acometer de manera urgente después de varias incidencias registradas esta semana y que ha provocado diversos retrasos en la línea que une Madrid y el País Vasco desde el pasado 15 de agosto.

Estos trabajos van a permitir aumentar la fiabilidad de la línea en ese tramo y mejorar la puntualidad de los trayectos que unen actualmente Madrid y País Vasco.

De esta forma, los trayectos que unen Madrid y La Rioja tendrán que realizar, necesariamente, una parte de su itinerario por carretera.

Concretamente, Adif cortará desde este fin de semana el tramo entre Miranda de Ebro y San Felices, obligando a realizar por carretera el trayecto desde Miranda hasta Logroño.

De todas las actuaciones previstas durante este corte, Adif va a priorizar las que afectan a la 'Bifurcación La Rioja' para tratar de que el corte del servicio ferroviario de los trenes que llegan a Logroño dure el menor tiempo posible.

A consecuencia de estos trabajos de mejora y acondicionamiento, Renfe modificará los siguientes servicios e incorporará más de 245 autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros en los tramos afectados durante el próximo mes.

El servicio Bilbao-Barcelona.

Trenes afectados: tren 437 Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto (15:18)-Barcelona (22:13).

PAT: se circulará en tren entre Logroño y Barcelona y se trasbordará a 3 autobuses de 50 plazas en el trayecto Bilbao Logroño.

El servicio Barcelona- Bilbao.

Trenes afectados: tren 438 Barcelona (8:50)- Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto (15:44).

PAT: se circulará en tren entre Barcelona y Logroño y se trasbordará a 3 autobuses de 50 plazas en el trayecto Logroño-Bilbao.

El servicio Madrid-Miranda-Logroño.

Trenes afectados: tren 4687 Madrid (8:40)-Logroño (12:41).

PAT: se circulará en tren entre Madrid y Miranda de Ebro y se trasbordará a 1 autobús de 50 plazas en el trayecto Miranda de Ebro y Logroño.

El servicio Logroño-Miranda-Madrid.

Trenes afectados: tren 4786 Logroño (16:12) - Madrid (20:15).

PAT: se circulará en tren entre Miranda de Ebro y Madrid y se trasbordará a 1 autobús de 50 plazas en el trayecto Logroño-Miranda.

