El 50% de las pequeñas tiendas de los centros comerciales, al borde del cierre

El pequeño comercio está luchando más que nunca por su supervivencia. A la presión que ya venían soportando por la irrupción de grandes cadenas comerciales y de operadores puramente digitales abiertos las 24 horas del día los 365 días del año, se ha sumado ahora la crisis por la pandemia de la Covid-19 que está, literalmente, asfixiando al sector, como asegura el tesorero de la Confederación Española del Comercio (CEC), Carlos Moreno-Figueroa. La situación, crítica para el sector en general, es especialmente difícil para los locales ubicados en los centros comerciales. Como advierte Moreno-Figueroa, si no se toman medidas, la mitad de esas tiendas tendrán que cerrar. El cierre de las tiendas durante más de dos meses debido a la declaración del estado de alarma por la pandemia y la caída del tráfico en los centros comerciales que no está paliando las rebajas, con una facturación un 30% inferior a la del año pasado, están llevando al límite a mucho establecimientos, según aseguró ayer a Efe.

«Hay una lucha de intereses encontrados. Los propietarios de los centros comerciales han cobrado la mayor parte de los alquileres o tienen posibilidad legal de cobrarlos y, por otro lado, los arrendatarios de las tiendas que se tienen que hacer cargo de todos los costes, después de dos meses y medio sin vender nada y actualmente con un consumo bajo», resume Moreno-Figueroa. El tesorero de la CEC asegura que el Gobierno aplicó «rápidamente» la moratoria en el pago de las rentas de los alquileres pero, en su opinión, ello ha «complicado el problema» porque ahora «se debe pagar todo sin haber vendido nada». Una situación, asegura, que no es tan grave para las grandes cadenas, que tienen una capacidad de negociación muy fuerte. Los pequeños y medianos, sin embargo, no gozan de ese poder y a muchos no les quedará más remedio que echar el cierre y que el propietario cobre los avales.

Situación en la calle

Si el consumo no se reactiva, desde la CEC calculan que uno de cada cinco establecimientos situados a pie de calle también echarán el cierre. En su opinión, los juzgados se preparan para recibir en los próximos meses un aluvión de procesos judiciales por el impago del alquiler de locales comerciales.

Para proteger al sector de estos problemas, el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Pedro Campo, defendió el mes pasado en el Congreso la necesidad de adoptar medidas de apoyo fiscal y financiero que garanticen la liquidez a las empresas, las pymes y autónomos del sector, el aplazamiento del pago de la deuda tributaria y suspensión del pago de tributos, la reducción drástica del recargo de equivalencia o garantizar las mismas normas de funcionamiento para todos los operadores de comercio con independencia de que el canal de venta sea offline u online.