La emiratí Taqa compra la española GS Inima por algo más de 1.000 millones de euros

Abu Dhabi National Energy Company (Taqa) ha suscrito un acuerdo con la surcoreana GS Engineering & Construction para adquirir el 100% de la compañía española GS Inima, especialista en tratamiento y desalinización de agua, a través de una transacción valorada en aproximadamente 1.200 millones de dólares (1.023 millones de euros), según ha informado la empresa que en 2024 mantuvo negociaciones para su entrada en el capital de Naturgy.

La compañía emiratí, que espera cerrar la transacción en 2026 una vez logradas las aprobaciones regulatorias pertinentes y otras condiciones de cierre habituales, ha indicado su intención de integrar GS Inima en su totalidad para acelerar significativamente la estrategia de crecimiento internacional del grupo en el sector hídrico.

En este sentido, Taqa ha destacado que esta adquisición "marca un paso fundamental" en la estrategia de la compañía para establecer una plataforma hídrica global integrada de primer nivel y confía en que la compra de GS Inima contribuya al rendimiento financiero de la empresa con "importantes incrementos en el Ebitda al cierre de la operación".

Con sede en Madrid, GS Inima opera aproximadamente 50 proyectos activos, incluyendo aproximadamente 30 colaboraciones público-privadas (APP) a largo plazo, en una cartera que abarca la desalinización y el tratamiento de agua (incluyendo tecnologías de tratamiento de aguas industriales y aguas residuales).

Con presencia en diez países, entre ellos España, Brasil, México, Estados Unidos y Omán, la compañía proporciona a Taqa acceso inmediato a mercados de alto crecimiento en Europa, Latinoamérica y Asia.

Resultados

En 2024, GS Inima generó unos ingresos anuales de aproximadamente 389 millones de euros y un resultado bruto (Ebitda) de 106 millones. La mayor parte de la cartera de la compañía opera bajo contratos de concesión a largo plazo que incluyen mecanismos de ajuste a la inflación, lo que ofrece flujos de caja estables y predecibles.

"Esta adquisición representa un paso transformador en la estrategia de crecimiento y agua de Taqa", declaró Jasim Husain Thabet, consejero delegado de Taqa, destacando que GS Inima aporta solidez operativa y técnica a escala global. "Juntos, impulsaremos nuestra ambición de convertirnos en un actor internacional líder en el sector del agua, ampliando nuestro alcance y capacidades en mercados estratégicos en crecimiento en Oriente Medio, Europa y América, a la vez que ofrecemos soluciones hídricas innovadoras y bajas en carbono a comunidades de todo el mundo", añadió.

A nivel internacional, Taqa se ha comprometido con proyectos de infraestructura a gran escala que impulsan la seguridad hídrica a largo plazo, incluyendo varios proyectos de desarrollo en Marruecos y Uzbekistán. Estas iniciativas han reforzado el compromiso de Taqa de promover la seguridad hídrica a largo plazo en mercados prioritarios, a la vez que amplían su presencia global.

En junio de 2024, la compañía emiratí dio por finalizadas sin éxito las negociaciones que había mantenido con CriteriaCaixa para un posible acuerdo de cooperación en Naturgy y con los fondos CVC y GIP para la adquisición de sus acciones en la energética.