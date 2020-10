Adiós a la Cuenta 1, 2, 3 de Banco Santander

Santander España ha anunciado el lanzamiento de Santander One, un nuevo modelo para particulares y empresas que consiste en una cuenta única asociada a servicios esenciales con cero comisiones para los clientes vinculados y la posibilidad de contratar planes de servicios de valor añadido personalizados bajo el modelo de suscripción. Para avanzar en la simplificación de la oferta de productos, Santander One sustituirá al resto de cuentas que hasta la fecha comercializa el banco (Cuenta 1,2,3 Particulares, Cuenta Día a Día, Cuenta Zero 1,2,3, Cuenta 81, o Cuenta Estándar, entre otras), solo continuando disponibles la Cuenta Smart para jóvenes, la Cuenta Mini para niños y la Cuenta Básica.

La nueva estrategia, que se estrenará el próximo 5 de noviembre, permitirá a los clientes vinculados poder realizar su operativa habitual a través de los canales digitales y en los 40.000 cajeros de la red Santander en el mundo y no pagarán comisiones por los servicios básicos (tarjetas de débito y crédito, transferencias nacionales por Internet y Bizum). Para considerarse vinculado, el cliente debe tener su nómina o pensión, tres recibos domiciliados y un producto de financiación (préstamos, hipoteca o renting) o de ahorro (fondo de inversión, plan de pensiones o seguro de ahorro) o de protección (seguro de hogar, auto, vida, o accidentes).

Los clientes que solo tienen nómina o ingresos, o solo un producto de ahorro, financiación o protección, pagarán 10 euros al mes por el mantenimiento de la cuenta y los servicios esenciales, mientras que los clientes inactivos, que no tienen ingresos domiciliados ni productos contratados, pagarán 20 euros al mes.

El consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair, ha destacado que el banco lanza con Santander One “una novedosa propuesta” para que los clientes no paguen comisiones por sus cuentas y tarjetas, tengan “los mejores servicios” por todos los canales y puedan suscribirse a planes de valor añadido “para que solo paguen por lo que necesitan”.

Alianza con Iberia

Santander también ha anunciado una nueva alianza con Iberia para poner en marcha un plan de captación y fidelización de particulares y empresas, llamado Santander One Iberia Plus, que permite a los clientes acumular “avios” por su operativa habitual y por contratar productos, canjeables por vuelos, noches de hotel en Paradores y otras cadenas, alquiler de coches o experiencias de ocio y gastronomía. Aboukhair ha señalado que gracias a la alianza con Iberia la entidad premiará a sus clientes con Santander One Iberia Plus. Este programa de fidelización cuenta con tres niveles -Básico (gratuito), Premium y Élite-, que aumentan los beneficios en función de los movimientos y productos que se contraten, según informa Ep.

El banco ofrece otros cuatro planes contratables por una tarifa fija mensual de tres euros para particulares y de seis euros para empresas. En concreto, cuenta con el Plan Santander One Viajes, que permite sacar dinero sin límites en cualquier cajero del mundo y exime de comisiones por las compras en moneda no euro; Plan Santander One Atención VIP, que ofrece atención personalizada durante las 24 horas del día; Plan Santander One Pagos, que permite realizar transferencias nacionales inmediatas e internacionales de forma ilimitada, además de ingresos de cheques nacionales en euros, y el Plan Santander Seguridad Digital, que ofrece un servicio legal de protección familiar 24 horas y la posibilidad de guardar en el banco contraseñas y documentos valiosos.

El banco también lanzará nuevas gamas de seguros con primas a partir de 10 euros al mes y reducirá de 10.000 a 5.000 euros el importe de ahorro mínimo exigido en la gestión de las inversiones a través de carteras gestionadas, con el fin de facilitar los requisitos de vinculación.

En el caso de los autónomos, microempresas y pymes, Santander reforzará sus servicios de apoyo financiero y orientación comercial, con tarifas de cero a 30 euros mensuales, en función de la vinculación.