Santiago Ollero: «Los gestores administrativos hemos sabido estar a la altura»

¿Qué supone para usted el hecho de ser gestor administrativo?, ¿qué diferencia a esta profesión de otras del ámbito jurídico?

A lo largo de mi vida y de mi carrera he ido cosechando un gran número de cargos y, sobre todo, un gran número de experiencias. Soy abogado, soy administrador de fincas, soy corredor de seguros, y soy también mediador civil, mercantil y laboral, pero ante todo soy gestor administrativo. Y lo soy con orgullo y una gran satisfacción personal y profesional. Lo que nosotros hacemos, no lo hace ningún otro colectivo. Nuestro compromiso público y la entrega y dedicación que requiere rendir cuentas tanto a los ciudadanos como a la Administración te exige mucha responsabilidad, pero también una gran satisfacción cuando ves el trabajo bien hecho. Somos el nexo entre las dos partes, conocemos de primera mano sus necesidades y es nuestra misión conseguir el mejor resultado para todos. Siempre lo digo, gestores hay muchos, pero gestores administrativos solo unos pocos y estamos muy bien preparados. Nuestra profesión con nombre y apellidos y, más en especial, la ya conocida marca «gA» se han convertido no solo en referente de confianza, profesionalidad, tecnología e innovación, sino también en el altavoz de ciudadanos, pymes y autónomos en cualquier soporte o plataforma en la que seamos capaces de defender sus derechos y necesidades.

En su caso, además, es presidente del ICOGAM desde hace diez años y del Consejo General de Gestores Administrativos desde hace seis, ¿qué ha supuesto para usted representar al colectivo todos estos años?

Cuando tu principal propósito es el de trabajar, así como centrar todas tus energías en sacar adelante proyectos y acuerdos de trascendencia, el tiempo no solo pasa volando, sino que de repente te das cuenta de que estás donde querías hace meses, pero que tus objetivos han ido mucho más allá. Ayuda dedicarte a lo que te gusta, tener la posibilidad de luchar por tu profesión y, por supuesto, contar con un excelente equipo que pone toda su ilusión y su empeño en sacar adelante cada uno de los objetivos que nos hemos marcado. Y todo ello extrapolado a las dos instituciones colegiales que tengo el orgullo de presidir. Mi intención es seguir en la misma línea, con la misma constancia, y no bajar nunca la guardia, porque vivimos en un mundo de constante cambio. Debemos estar preparados ante cualquier adversidad, y puedo afirmar que el colectivo de gestores administrativos lo ha estado frente a todas las crisis. En algún momento dejaré de estar al frente, dando paso a la nueva generación, no sin haber exprimido el máximo nuestras oportunidades, y dejando a mi sucesor el mejor escenario para seguir avanzando hacia la excelencia. He contado con grandes compañeros y aliados al frente del colectivo, que he vivido toda una revolución digital por la que yo mismo aposté desde el primer minuto, y me quedo con el apoyo y la admiración propia hacia incontables profesionales del sector público y privado que me han acompañado y acompañan.

Si a todo esto le sumamos las responsabilidades de su propio despacho y su participación en distintas asociaciones, ¿cuál es el secreto o las motivaciones que le permiten llegar a todo?

Sacar adelante nuestro propio despacho debe ser para cualquier gestor administrativo nuestra meta principal, sobre todo porque es lo que nos da de comer, pero es verdad que muchas veces, o al menos en mi caso, resulta difícil o casi imposible compaginarlo con las obligaciones que debes asumir al frente del colectivo. Tengo la suerte de que mi vocación profesional me viene de tradición familiar, y que mi padre me enseñó todo lo que sé. Además, cuento con un excelente equipo en la gestoría que sé que sabrá responder ante cualquier necesidad. La patronal madrileña CEIM, CEOE, la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), Madrid Foro Empresarial, Unión Profesional… y tantas otras organizaciones a las que tengo el honor de pertenecer siempre contarán con mi entera disposición. Si como colectivo unido queremos que el sector de los autónomos, el pequeño empresario y nuestros jóvenes emprendedores cuenten con las condiciones que merecen para el desarrollo de su carrera, debemos estar presentes en la toma de decisiones y propuestas a nuestro Gobierno. El hecho de formar parte de sus juntas directivas me permite aportar mi pequeño grano de arena y no veo mayor motivación que esa.

Se ha hecho evidente que el papel de los «gA» ha sido imprescindible durante toda la crisis sanitaria, ¿cómo han vivido esta etapa desde el colectivo?

Esta pandemia ha hecho emerger el fantasma de la crisis y ha provocado además de una catástrofe internacional en términos de salud, un fuerte impacto económico para un gran número de trabajadores, pymes y autónomos, segmentos especialmente vulnerables, al haber carecido de una red de apoyo. Nosotros hemos intentado ser la voz de todos ellos, aprovechando nuestra presencia en medios de comunicación y posicionamiento estratégico para invocar la necesaria ayuda del Gobierno y nuestra Administración. Fuimos considerados como actividad esencial para el correcto funcionamiento del país, y puedo afirmar que hemos estado a la altura gracias a nuestro esfuerzo y dedicación plena las 24 horas del día. Además, hemos demostrado que estábamos preparados para afrontar este reto, gracias a nuestra apuesta constante por la transformación digital, en un contexto en el que las nuevas tecnologías se han hecho indispensables.

¿Qué horizonte nos aguarda de aquí a pocos meses?

La sociedad empieza a ser consciente de que una incipiente crisis económica se avecina, por eso ahora más que nunca debemos dejar de pensar en los errores cometidos, y ponernos a trabajar como nación. A pesar de no contar con las mejores medidas económicas o al menos las suficientes, nuestra sociedad ha demostrado tener una tremenda resiliencia. Aquí es donde realmente reside nuestra responsabilidad, y debemos y queremos ayudar a fortalecer la sociedad civil mediante la proposición de nuevas iniciativas en colaboración con otros agentes. Por ello, ponemos a disposición de toda España nuestro conocimiento, experiencia y la red de gestorías administrativas de todo el país. Estamos dispuestos a abanderar a la sociedad civil y a colaborar con políticos, agentes sociales, empresas, ciudadanos y todo aquel que quiera unirse y remar en el mismo sentido.