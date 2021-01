Marcos de Quinto: “Tocarse las narices durante veinte años en el mismo puesto, no es experiencia, es picaresca”

No hace falta presentar a Marcos de Quinto. Prácticamente todo em mundo sabe quién, un ejecutivo especialista en marketing y ex político español. Vicepresidente de Coca Cola Company entre 2015 y 2017, diputado de la XIII legislatura del Congreso de los Diputados por Ciudadanos, partido que dejó por discrepancias con éste. El próximo 20 de enero a las 10.00 en la mesa redonda: Diversidad social, un nuevo impulso para la necesaria comunicación y convivencia intergeneracional, dentro del congreso Online, Construir futuro pensando en el sénior organizado por organizada por 60 y mucho +.

-¿Cuáles son desde su punto de vista las ventajas de los equipos de trabajo intergeneracionales en la empresa? Que valores considera que pueden aportar cada uno de esos equipos ?

-No voy a contestar lo tópico, eso de que “unos traen experiencia, otros la frescura; o que unos ponen la prudencia y otros el riesgo”.

Yo no creo que la edad, el género o el color del pelo (o tener o no tener pelo) sean las variables a considerar en un equipo. Para mí, lo único importante, es si la gente tiene talento e ideas… o no. Y ello sucede independientemente de la edad.

-De qué sectores deberían venir los impulsos que potencien equipos intergeneracionales para que pronto sean una realidad social y qué medidas son las más adecuadas desde su punto de vista para lograrlo?

-Los equipos intergeneracionales no surgirán de sectores, sino de directivos que no jubilen a quienes no deben jubilar y que decidan contratar a gente joven… y les den espacio para que interactúen.

-¿Cree que ante la situación de inversión en la pirámide poblacional podemos permitirnos el lujo a nivel país de seguir despidiendo a personas de 50 años pese a su experiencia?

-Nadie despide por vicio. Al menos yo nunca he conocido a ningún empresario que disfrute despidiendo. Las empresas que despiden es porque no tienen mas remedio. Otra cosa es que la legislación “dé mas facilidades” para prejubilar, lo mismo que abarata el coste del despido LIFO (Last In, First Out, último que llega, primero que se despide).

Pero puestos a dramatizar, tan drama es que se despida a alguien de 50 como que se impida trabajar a uno de 25. Las cifras de paro juvenil de nuestro país son inasumibles.

-¿Cree que la brecha digital puede ser un motivo para discriminar a los mayores de 50 años?

-La brecha es la formación. Para mí, un idiota analógico no es mas idiota que uno digital. España ha de mirar, por ejemplo, a Corea del Sur, donde a través de la educación han dado un espectacular impulso al país. Aquí importa mas el adoctrinamiento que la formación… e incluso, aunque uno suspenda en adoctrinamiento, con la ley Celáa pasará de curso. Un país en el que da igual que estudies o no, porque vas a aprobar; o que quieras trabajar o no, porque tendrás una renta que saldrá de expropiar a Amancio Ortega, es un país enfermo éticamente.

-¿Considera que la experiencia es un valor que se esté teniendo en cuenta en el terreno laboral y social?

-La experiencia es fundamental… pero hay que definir lo que se entiende por “experiencia”. En los USA se valora que los jóvenes hayan participado en actividades para la comunidad, que hayan viajado, que hayan intentado algún pequeño negocio -vender limonada frente a su casa-. Pero aquí, nuestro sistema ha valorado más lo académico que lo vivencial. La experiencia, per se, si no existe aprendizaje, no vale nada. Tocarse las narices durante veinte años en el mismo puesto, no es experiencia, es picaresca.

-¿Cree prioritarias iniciativas que potencien las relaciones intergeneracionales para disminuir la barrera de la edad. Le parecería adecuada una ley como la de paridad que obligue a mantener un % fijo de senior en las empresas para terminar con el edadismo?

-Me parece una estupidez total. Las empresas miran por sus resultados… y si los de 70 años consiguieran obtenerlos, que no le quepa duda a nadie que coparían las plantillas de todo el Ibex. Y quien no quisiera contratarles, acabarían cerrando. Hay que dejar a las empresas en paz. Puestos a crear mas rigideces, normas de estas, que los seniors empiecen a emprender y demuestren que se pueden comer a los demás. Y si no lo hacen y pretenden que el Estado les blinde… good try, my friend. Los seniors han de respetarse a sí mismos y no promover legislaciones que les blinden. Nada blinda mas que el propio talento.

-¿Cuáles piensa que son las causas fundamentales para que se produzca esta discriminación por edad y como puede solucionarse?

Es que yo a los únicos que veo discriminados por edad es a los jóvenes:

Tienen mas paro (40%).

Es mas barato despedirlos.

Contribuyen a un sistema de pensiones donde los mayores cobran un 74% mas de lo que aportaron, sin saber si ellos recobrarán lo que aportan.

Y este gobierno incrementa la Deuda Pública, que es un préstamo intergeneracional que acabarán pagando ellos.

¿No es esto una discriminación?

-¿Ve posible a corto plazo que las empresas lleven a cabo este cambio de filosofía empresarial?

-La filosofía empresarial es tener el mejor talento, venga este de adultos o jóvenes, hombres o mujeres, rubios o morenos… y punto. Y si una empresa quiere apostar por dejar a un lado el talento y ponerse “guay” apostando por algo distinto, allá ella.

-¿Se habla mucho sobre la pérdida de valores de nuestra sociedad en cuanto al reconocimiento de la experiencia y posicionamiento de los más mayores, considera que los senior son los responsables de esa educación a nuestros hijos? ¿Cómo cree que podrían recuperarse esos valores?

-Los mayores son personas, y como personas, son merecedores de respeto. Yo respeto por igual a un mayor que a un joven, a un chino que a un finlandés, o a un lector de La Razón que a un lector de El País, eso sí: en tanto encuentre en todos ellos el mismo respeto que les profeso. No creo que nadie merezca más o menos respeto por cualquiera de los rasgos que he mencionado. Vivimos en una sociedad en la que todo se está fragmentando. Es una sociedad de “causitas”. Si ahora, los sénior crean la suya propia, ya tenemos otro “colectivo victimista” que intenta sacar partido (y presupuesto) de algo que solo es un hecho: ser mayor.

Además, si los mayores tienen tanta experiencia y pueden aportar tanto, ¿por qué no salen adelante? Posiblemente porque están saliendo adelante, con unas pensiones que no disfrutarán sus hijos y viviendo de un déficit que no pagarán ellos. Pero, como lobby, manejan a los partidos políticos bastante bien (ya sean de derechas o de izquierdas).

-Usted forma parte del mundo del sénior y sigue siendo una persona muy activa. ¿Considera que todavía tiene muchísimo que hacer habida cuenta de cual ha sido y sigue siendo su carrera profesional, incluido su paso por la política?

-Yo vengo de una cultura anglosajona: yo me ocupo de mí, tenga la edad que tenga, y no pido a “Papá Estado” nada, solo que haya libertad y que la gente que valga (sea quien sea y tenga la edad que tenga) pueda desarrollarse. Sin cuotas, sin restricciones, sin imposiciones.

