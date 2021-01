Retraso en las nóminas de los funcionarios del Estado

Los funcionarios dependientes del Ministerio de Inclusión aún no han cobrado. Y hay más departamentos afectados. Así lo ha denunciado la sección sindical de UGT en un comunicado interno al que ha tenido acceso LA RAZÓN sobre la demora de las nóminas en el departamento que dirige José Luis Escrivá, al que se le acumulan los problemas. “Hemos comprobando que la nómina de enero en el Ministerio de Inclusión todavía no se ha abonado, no sabemos qué problema puede haber, hemos enviado un escrito a Recursos Humanos de Inclusión solicitando la información. Por lo menos que digan los problemas que pueden haber tenido y cuándo se va a solucionar”, reza el comunicado interno de la sección de UGT tanto en Inclusión como en Trabajo, departamento que dirige Yolanda Díaz.

Al parecer el retraso en el pago de las nóminas en Inclusión, según las fuentes consultadas, se atribuye a un fallo en la habitual colaboración entre Trabajo (Díaz) y el ministerio de Escrivá.

El retraso en el cobro de las nóminas parece que afecta a más departamentos ministeriales además del que gestiona Escrivá. “Esta situación puede afectar a más colectivos”, indican fuentes de UGT en la Administración General del Estado a este diario.

Por su parte, desde la Central Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la AGE han explicado a este diario que “en el banco no hay ingreso y en Administración Financiera no aparece la nómina de enero”. Sobre la posibilidad de que sea algo habitual, las mismas fuentes de CSIF añaden que siempre se ha cobrado a tiempo, entre los días 27 y 28 de cada mes. “Confirmado, hay un retraso”.

Sin embargo, en el Ministerio de Trabajo sí se han cumplimentado los pagos a sus funcionarios así como en Seguridad Social, que forma parte de Inclusión aunque sus trabajadores cobran de la Tesorería General de la Seguridad Social.