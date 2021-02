Impagos disparados por la Covid-19: ¿cómo salir de un fichero de morosos?

Los famosos protagonizan cada año la lista anual de morosos de Hacienda, pero los ciudadanos con impagos son muchos más. Buena parte de los españoles que tienen deudas con el erario público han tenido que hacer frente a dificultades económicas de las que no han podido salir airosos. La crisis provocada por la Covid-19 ha dejado a miles de pymes y trabajadores pendiendo de un hilo. Aunque los ingresos se hayan esfumado, los gastos básicos no desaparecen y los retrasos y los impagos están a la orden del día. Las entidades bancarias ya empiezan a notar el aumento de los impagos en ciertos sectores y tras varias advertencias se ven obligadas a incluir a estos nuevos deudores en ficheros de morosos.

Desde Reclama Por Mí, despacho de abogados especializado en derecho al consumo, alertan sobre el notable aumento de casos de consumidores incluidos en diferentes ficheros de morosos: “Hemos notado una mayor afluencia de contactos que han sido incluidos en un fichero de morosos en los últimos meses e, incluso, hemos llegado a detectar numerosos casos donde la inclusión de los datos se ha realizado de forma indebida y con irregularidades”. En concreto, actualmente hay 4 millones de personas en España que figuran en estos ficheros.

¿Qué es un fichero de morosos?

Los ficheros de morosos, también conocidos como listas de morosos, son herramientas que utilizan las entidades de crédito para recabar información sobre impagos. “En estos ficheros de datos, accesibles para varias entidades asociadas, se incluye tanto a personas físicas como jurídicas. Las empresas acuden a ellos para inscribir a todas aquellas personas que no están satisfaciendo los pagos acordados”, explican desde Reclama Por Mí.

Principales motivos para estar incluido en uno

Muchos afectados que recurren a Reclama Por Mí vienen motivados por una situación de endeudamiento a consecuencia de los elevados intereses de productos financieros como las tarjetas revolving o microcréditos. Los principales motivos para estar incluido en una de estas listas son:

-No es consciente de que tiene una deuda pendiente. Simplemente hay un cobro que por alguna razón no se pagó y quieren solucionarlo, pero no existe un problema económico.

-No sabe el importe que debe devolver.

-Sabe que tiene esa deuda pendiente pero no puede pagarla.

Problemas derivados

Entrar en un fichero de morosos trae consigo el problema de no tener acceso a una financiación bancaria, como podría ser una hipoteca, un préstamo personal o incluso, un pequeño cambio de contratación de nuevos servicios como un cambio de telefonía móvil. Las empresas pueden consultar en ellos si tiene impagos y rechazarle como cliente.

Cómo salir de ellos

Reclama Por Mí informa sobre las diferentes opciones:

-Pagando la deuda pendiente. Una manera de salir de un fichero de morosos es pagando y acreditando al fichero la justificación del pago realizado. Al abonar la cantidad requerida, el afectado debe solicitar al fichero de morosos que elimine sus datos.

-Mediante el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) anterior LOPD. Puede acogerse a la RGPD y ejercitar el derecho de cancelación o rectificación si no se han seguido los pasos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos a la hora de incluir a una persona física o jurídica en el fichero de morosos.

-Esperar 6 años para que se elimine el registro por sí mismo. El tiempo máximo de permanencia en el fichero es de 6 años desde la inclusión de la información correspondiente al caso. Después de este periodo, los ficheros de morosos están obligados a eliminar los datos, siempre y cuando no se tengan otras deudas vigentes y más recientes. Sin embargo, desde la plataforma no lo aconsejan “ya que, aunque ya no formes parte del fichero, la deuda sigue vigente puesto que el banco o la compañía de servicios que reclama la deuda, lo puede seguir haciendo por otras vías.”

¿Cómo saber si figura en un fichero de morosos?

Cuando los datos de un deudor pasan a formar parte de una lista de morosos, este debe ser informado por carta certificada en un plazo máximo de 30 días dentro del cual podrá rectificar o cancelar el impago para evitar convertirse en moroso. Si no recibe la carta, pero tiene la sospecha de que le han incluido en una de estas listas, puede comprobarlo en la web de los principales ficheros de morosos.

Entre los ficheros más conocidos se encuentran:

ASNEF: la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito cuenta con el registro de morosos más importante de España. Para consultar sus datos deberá ponerse en contacto Equifax, la empresa que gestiona el fichero, a través del siguiente correo: sac@equifax.es. Solicitan datos personales como el DNI o NIF, la dirección postal, y la documentación referente a la deuda, que deberá reclamar a la empresa de recobros.

RAI: el Registro de Aceptaciones Impagadas es un fichero de incumplimiento de obligaciones dinerarias de titularidad privada. Para consultar sus datos, deberá registrarse en su web y le pedirán el CIF y completar un formulario web de solicitud.

BADEXCUG: la Base de Datos Experian Closed Users Group es otro de los mayores registros de morosidad que existen en España. Es utilizado principalmente por entidades bancarias y financieras y solo las entidades que aportan datos al fichero son quienes pueden consultarlo.

CIRBE: su nombre procede de la abreviatura de Central de Información de Riesgos, la información que contiene trata sobre préstamos, garantías o avales y se puede acceder a CIRBE con el DNI y rellenando un formulario.