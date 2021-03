Díaz: “El ataque al SEPE no va a retrasar el pago de las prestaciones. Todos cobrarán con normalidad”

“Hay que dar un mensaje de tranquilidad. Pese al ciberataque, no hay ningún riesgo ni respecto a los datos de los usuarios que obran en poder del SEPE, ni en relación a los derechos de los trabajadores ni habrá retrasos en el pago de las prestaciones. Todos cobrarán con absoluta normalidad”. Así de contundente se ha mostrado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras el ataque informático sufrido por el Servicio de Empleo (SEPE) y que ha paralizado los sistemas operativos.

Díaz ha recordado que solo se han paralizado los plazos para solicitar prestaciones -no computarán hasta que se restablezca el servicio con normalidad- y que no habrá problemas en el reconocimiento de derechos y prestaciones. “Se suspenderán los plazos y se pagará con absoluta normalidad. No hay riesgo alguno de no cobrar las prestaciones”, confirmó la ministra, que, por motivos de seguridad, no quiso responder al ser preguntada si habían sido atacados otros organismos públicos por los hackers.

Al contrario, la ministra quiso trasladar “tranquilidad” frente a la “alarma social” y aseguró que “no hay ningún riesgo ni mucho menos” de pérdida de datos y de derechos de los trabajadores, ya que todos los días se realizan dos copias de seguridad de sus registros y, esos, “no están afectados”, aunque no quiso adelantar una fecha sobre la resolución de los problemas provocados por el virus informático..

El propio director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, ha asegurado hoy que el ciberataque ha alcanzado a archivos compartidos del organismo, pero no ha afectado al sistema informático con el que se gestiona el pago de prestaciones por desempleo o las de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ni ha provocado el robo de datos. El Centro Criptológico Nacional está prestando apoyo, aunque se sigue sin saber cuándo se podrá restablecer el servicio.

El pasado martes, el servicio informático del SEPE fue infectado con un ‘ransomware’ denominado RYUK, un software malicioso que tiene la capacidad de cifrar archivos y bloquear ordenadores con la idea de obtener dinero a cambio de devolver el funcionamiento normal al sistema. Así, los ‘ciberatacantes’ que usan este ‘malware’ persiguen obtener un rescate. Fuentes del SEPE han negado que estos hackers hayan pedido rescate alguno. En su página web, el SEPE informa a los usuarios de que está siendo objeto de un “incidente de seguridad”, durante el que se ha visto afectada la disponibilidad de sus sistemas de información y comunicaciones.