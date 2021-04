Álvarez-Pallete, reelegido presidente de Telefónica con más apoyos que hace cuatro años

La gestión de José María Álvarez-Pallete al frente de Telefónica ha recibido hoy un rotundo espaldarazo por parte de sus accionistas. Álvarez-Pallete ha sido reelegido para presidir la compañía durante cuatro años más con el 84,6% de los votos a favor, un apoyo más amplio del que recibió hace cuatro ejercicios. Entonces, su gestión recibió el apoyo del 80,2% de los accionistas de la compañía.

La renovación del presidente de Telefónica se ha producido en la junta de accionistas de la compañía, celebrada este viernes por métodos exclusivamente telemáticos debido a la pandemia. Un asunto, el del coronavirus, que ha capitalizado buena parte de la intervención de Álvarez-Pallete. El presidente de Telefónica ha comenzado intervención recordando la capacidad histórica de la compañía para adelantarse al futuro. La transición de la voz al dato, el papel vertebrador de las telecomunicaciones para la sociedad y el valor de las redes para unir a las personas han servido a Álvarez-Pallete para subrayar cómo Telefónica ha sido parte de la solución durante la pandemia y asegurar que está lista para liderar el futuro. Ha explicado que este liderazgo en redes fijas y móviles, con más de 135 millones de unidades inmobiliarias pasadas con fibra, es producto de “una estrategia meditada y sostenida en el tiempo” que se ha traducido en una inversión de 95.000 millones de euros.

Álvzrez-Pallete ha recordado ante los accionistas de la compañía cómo la crisis ha obligado a perder el miedo a la tecnología y a la digitalización, que marcan ahora el camino para el futuro de la sociedad. “Durante el confinamiento inicial, la digitalización avanzó tanto como lo hubiera hecho en un lustro. Cada mes de confinamiento, nos hizo avanzar un año en digitalización”, ha resumido.

Balance del ejercicio

Al hacer balance de 2020, Álvarez-Pallete ha destacado que “Telefónica no es inmune, pero sí resistente”, destacando el impacto de la pandemia en la operadora como consecuencia de la menor actividad económica mundial. No obstante, el ejecutivo ha destacado la resistencia demostrada por la firma. “Sufrimos, sí, pero reaccionamos y supimos gestionar la situación. No nos resignamos; al contrario, redoblamos el esfuerzo y dimos lo mejor de nosotros mismos”, ha asegurado.

Telefónica cerró 2020 con una generación de caja cercana a los 5.000 millones de euros para sumar 25.000 millones en los últimos cinco años. También a lo largo del último lustro, la compañía ha reducido deuda por importe de 17.000 millones de euros, y su volumen se situará próximamente en un total de 26.000 millones de euros, menos de la mitad que hace cinco años, una vez se materialicen las operaciones pendientes de cierre, según ha explicado Álvarez-Pallete. Además, y a pesar del impacto de la crisis, Telefónica logró un beneficio neto de cerca de 1.600 millones de euros en 2020, un 40% más que en el ejercicio precedente.

Plan estratégico

A pesar de que apenas había echado a andar cuando se desató la pandemia, Álvarez-Pallete ha recordado la oportunidad y vigencia del Plan Estratégico anunciado hace año y medio. “Cuando diseñamos el plan y lo anunciamos, desconocíamos que unos meses después nos enfrentaríamos a una situación tan excepcional. La pandemia nos sorprendió con un Plan de Acción apenas estrenado. No lo aparcamos, ni siquiera lo ralentizamos. Al revés, lo aceleramos”, ha señalado. El presidente de la compañía ha asegurado que han avanzado de forma decisiva en cada uno de los cinco puntos del mencionado plan, poniendo el foco en sus cuatro mercados clave: en el liderazgo europeo de España en el despliegue de fibra y de la tecnología 5G, que alcanza ya al 80% del territorio nacional; en Reino Unido, con el acuerdo con Liberty Global, la mayor operación corporativa de la historia de la compañía; en Brasil, con la compra de los activos móviles de Oi; y en Alemania, con la creación con Allianz de un gigante de fibra. En cuanto a Hispanoamérica, Telefónica ha reenfocado su presencia en la región, centrándose en la rentabilidad, la eficiencia y la mayor captura del valor de los activos.

Telefónica Tech y Telefónica Infra, ambas piezas estratégicas para el grupo, han avanzado también de forma significativa en el último año, según Álvarez-Pallete. Tech es ya una realidad compuesta por dos sociedades digitales, enfocadas en la ciberseguridad y el ámbito Cloud, por un lado, y en el Big Data y el Internet de las Cosas, por otro. En cuanto a Infra, ha cumplido con su objetivo de maximizar el despliegue y la puesta en valor de las infraestructuras, como lo demuestra la venta del negocio de torres de Telxius por 7.700 millones de euros, a múltiplos récord y un referente hoy en el sector, según ha recordado Álvarez-Pallete durante su intervención.

Hablando de la situación económica en general, el presidente de Telefónica ha hecho un llamamiento para aprovechar la “ocasión histórica” que ofrece Europa para impulsar una España Digital. “Es una oportunidad de oro para que España lidere la Cuarta Revolución Industrial -ha asegurado-. Más aún cuando Europa ha marcado una agenda ambiciosa que sitúa justamente la digitalización y la sostenibilidad en el centro”. “Su potencial permitiría aumentar el PIB entre 1,5 y 2,5 puntos porcentuales anuales hasta 2025 e incrementar la productividad de las pymes entre un 15% y un 25%”, ha asegurado.