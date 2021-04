Lidl lanza un catálogo entero de flores y plantas para el Día de la Madre

El Día de la Madre está aquí mismo, y si eres de las personas que vas dejando las cosas para el final y casi ha llegado el día y te ha pillado el toro, no te preocupes, porque Lidl tiene en sus catálogos muchas ideas y productos para que puedas regalar a la persona más importante del mundo, y sí, hablamos de nuestra madre. Puedes elegir entre una cámara de fotos retro, su gran surtido de bombones y chocolates o si es usted un poco más clásico, el supermercado germano tiene a la venta un sinfín de plantas y flores para que pueda compartir este tipo de regalos para las madres a las que les gusta un detalle más que un regalo físico.

Lidl pone a la venta en todas sus tiendas físicas desde un mini jardín con diferentes variedades a solo 5,99 euros hasta hortensias, centros decorativos, crisantemos o calas. Todas estas plantas con un precio por debajo de 8 euros. Pero sin duda la flor que se merece un lugar más especial entre todas es la orquídea.

Catálogo de plantas de venta en Lidl

Plantas, flores y orquídeas

La orquídea es una planta epífita, es decir que, no está sobre un sustrato real, se apoya sobre otro vegetal (corteza de pino o de turba) con raíces aéreas. Este tipo de planta requiere de unos cuidados específicos, puesto que si no los llevamos a cabo, seguramente esta preciosa flor morirá. Hablamos por ejemplo de que este tipo de plantas necesitan mucha luz pero no deben darle los rayos solares. También necesitan mucha humedad ambiental, así que podemos ponerlas sobre un recipiente con piedras con agua o pulverizar las hojas con cuidado para que no se rompan.

La temperatura óptima para su cultivo es de 20 a 29ºC. En otoño deben estar unas 2 o 3 semanas con una diferencia entre día y noche de 12ºC para estimular la floración.

Es importante saber si la regamos bien, para ello debemos ver el color de las raíces. Si están verdes la planta estará bien. Si por el contrario, son blancas, quiere decir que falta agua y si las raíces son negras nos hemos pasado de agua, hemos ahogado nuestra orquídea.

Orquídea en jarrón, de venta en Lidl

Se deben cortar las varas cuando ha caído la última flor. Habrá que cortar por encima de la tercera yema para poder conservar nuestra planta más tiempo y que vuelva a florecer.

Lidl tiene disponible en tienda varios tipos de orquídeas , todas ellas por menos de 15 euros. Podrá elegir entre el arreglo de 3 orquídeas en diferentes colores a 2,99 euros. La orquídea de dos varas en diferentes colores a 6,99 euros. Y por último si quiere hacer de su regalo algo más especial, en las tiendas físicas del supermercado alemán podrá encontrar una orquídea que viene con un jarrón, y también la hay en diferentes colores por solo 14,99 euros.

Ahora ya puede elegir entre la gran cantidad de plantas, flores y si se anima también hay multitud de artículos de jardinería para aquellas que disfrutan al aire libre trabajando en el jardín.