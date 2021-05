El Gobierno alienta el rearme de La Caixa en Naturgy para reforzar su españolidad

La opa del fondo australiano IFM sobre Naturgy se complica por momentos. Las reticencias del Gobierno sobre un movimiento que dejaría la mayoría del control de la gasista, clave en la transición energética, en poder de los fondos de inversión ha forzado a CriteriaCaixa a tomar partido. Alentada por el gabinete económico del Ejecutivo, según sugieren fuentes de la operación, CriteriaCaixa, brazo inversor de La Caixa y primer accionista de Naturgy, no solo ha descartado su interés por la opa parcial de IFM, al que no venderá una sola acción, sino que ayer anunció que ha iniciado ya su rearme en la energética española. Criteria reforzará su participación comenzando con una ampliación del 0,4% en el capital de Naturgy, donde ya tiene un 24,8% del accionariado. En cualquier caso, no se sobrepasará el 30%, ya que ello le obligaría a lanzar otra opa por la gasista que preside Francisco Reynés. CriteriaCaixa explicó en un comunicado que su consejo acordó en su última reunión «reforzar su posición en el capital social de Naturgy», y que ese acuerdo fue ratificado también por la Comisión Ejecutiva de la Fundación Bancaria La Caixa.

Aunque el Gobierno tiene aún que autorizar la opa de IFM, ya ha mostrado su intención de garantizar a toda costa la españolidad de Naturgy al considerar estratégico el suministro de la gasista y su posición en la transición energética de España. El rearme de La Caixa en Naturgy fuerza a IFM a contar con adquisición de dos de cada tres acciones en poder de los inversores minoritarios si quiere llegar al 22,69% previsto.

Criteria destacó que «Naturgy ha sido siempre para CriteriaCaixa una de sus principales inversiones» y añadió que los dividendos que recibe de la energética «cubren más de la mitad del gasto anual de la obra social de la Fundación Bancaria La Caixa». «La decisión de CriteriaCaixa de mantenerse en el capital confirma su voluntad de continuar como el accionista español de referencia de Naturgy y como tal defender sus intereses».

La Caixa gestiona un 24,8% del capital de la energética y es el accionista de referencia de la gasista a través de Criteria, por delante del vehículo de inversión Rioja, integrado por CVC y los March (con un 20,7%) y del fondo suizo-estadounidense GIP (20,6%).

La Fundación La Caixa, la mayor obra social de España con 560 millones de presupuesto este año, considera que la aportación de fondos derivados de los dividendos obtenidos por ese 24,8% en Naturgy es «crucial» para sus planes a largo plazo. La aportación de los dividendos de Naturgy es, con diferencia, la más jugosa de entre todas las participaciones que gestiona Criteria, superior a la obtenida por el 30,01% que tiene en Caixabank tras la fusión con Bankia. En 2019, la Fundación recibió 340 millones de euros en dividendos de Naturgy. En 2020, esa partida se ha reducido por debajo de los 270 millones, pero La Caixa confía en que remonte de nuevo por encima de los 300 millones este 2021.

La patronal catalana Foment mostró su satisfacción por la apuesta estratégica de Isidro Fainé, presidente de CriteriaCaixa. Así se expresó en un comunicado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, quien remarcó que «la decisión comporta asegurar el suministro energético en nuestro país».