¿Cuál es la última oferta de Caixabank a los afectados por el ERE?

CaixaBank ha mantenido este martes na nueva reunión con los sindicatos para negociar el ERE, en la que ha planteado un aumento de las indemnizaciones que recibirían los empleados que salgan de la empresa. Esta última propuesta incrementa las compensaciones previstas para todos los colectivos y contempla un nuevo esquema de indemnizaciones. Son las siguientes:

1. CaixaBank mantiene por ahora en 7.400 el número de extinciones de contrato previstas en el ERE y en 686 las recolocaciones de trabajadores en empresas filiales, como también el límite máximo de empleados mayores de 52 años que pueden adscribirse al plan de extinciones de contrato, que sigue fijado en el 60 %.

2. Los empleados de entre 56 y 63 años podrán elegir entre una mayor base salarial o una mayor aportación al plan de pensiones, han explicado a Efe fuentes de la entidad. También se eleva el porcentaje de la indemnización al 56% y les ofrece la posibilidad de elegir entre dos opciones de indemnización. Podrán escoger entre cobrar una renta mensual correspondiente al 56% del salario fijo, manteniendo el 60% de las aportaciones de ahorro al plan de pensiones, o bien percibir una renta del 56% del salario, incluyendo tanto remuneración fija como variable del año 2021, con tope de 10.000 euros, y sin aportaciones de ahorro de la entidad al plan de pensiones. En cualquiera de las dos opciones, señalan desde CaixaBank, se abonaría también el convenio con la Seguridad Social hasta que el empleado cumpliera los 63 años.

3. Los trabajadores de 54 y 55 años recibirían una renta mensual hasta cumplir 61 o 62 años, correspondiente al 54 % de su salario fijo, así como el 60 % de las aportaciones de ahorro al plan de pensiones. También se mantendría el pago del convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años.

4. Se eleva la indemnización de los trabajadores de 52 y 53 años a un pago único del 52% del salario fijo multiplicado por 6, y para los menores de 52 años prevé primas por antigüedad de entre 1.000 y 5.000 euros, en función de si llevan más de diez años en la entidad.

5. Los menores de 52 años, la compensación se mantiene en los 35 días por año de la oferta anterior, con un tope de 24 mensualidades.

6. La propuesta no ha convencido a los sindicatos, que han asegurado que no ven “ningún avance” en la última propuesta de la empresa, “muy alejada” de un acuerdo, y creen que les aboca a nuevas movilizaciones. “La propuesta continúa siendo insuficiente, sobre todo si va ligada a lapidar nuestro Plan de Previsión, y estamos replanteando de nuevo la huelga como medida de presión. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras se pretenda continuar con el mismo objetivo de destrucción de empleo”, ha declarado Begoña Peiró, del sindicato SECB.

7. Empresa y sindicatos volverán a reunirse mañana. Tienen de plazo hasta el 29 de junio para acercar posturas e intentar acordar el ERE.