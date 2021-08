500.000.000.000.000 bolívares equivalen a un euro

La hiperinflación en Venezuela está completamente desbocada. Tan es así que esta misma semana el Gobierno de Nicolás Maduro ha tenido que anunciar una nueva reconversión monetaria: la tercera en los últimos 15 años. En concreto, la actual moneda del país, el llamado bolívar soberano, será reemplazada por otra nueva, el bolívar digital, a un tipo de cambio de 1.000.000 de bolívares soberanos por cada bolívar digital. Se eliminarán, por tanto, seis ceros de la unidad de cuenta para evitar que los precios, actualmente expresados en bolívares soberanos, alcancen cifras astronómicas. No en vano, el valor que actualmente poseen un millón de bolívares soberanos apenas alcanza los 20 céntimos de euros, de modo que el precio de cualquier mercancía con un valor equivalente a, por ejemplo, 100 euros se ubicaría en 500 millones de bolívares soberanos.

Pero, como decimos, esta reconversión monetaria no es la única que ha atravesado el país durante los últimos tres lustros. En 2018, hace apenas tres años, ya hubo otro canje merced al cual la moneda vigente hasta entonces, el bolívar fuerte, se trocó por el bolívar soberano: el tipo de cambio fue de 100.000 bolívares fuertes por un bolívar soberano. O dicho de otro modo, 100.000.000.000 (cien mil millones) de bolívares fuertes se habrán intercambiado en apenas tres años por un bolívar digital.

Con todo, todavía podemos retroceder un poco más: en 2007, hubo otra reconversión monetaria por la cual la moneda vigente entonces, el bolívar (sin adjetivos), se intercambió por el bolívar fuerte en una proporción de 1.000 bolívares por bolívar fuerte. O dicho de otra forma, 1 bolívar soberano equivalía a 100.000.000 de bolívares y, finalmente, un bolívar digital valdrá lo mismo que 100.000.000.000.000 (cien billones) de bolívares. Pero no se dejen impresionar por las cifras: si, como hemos dicho, un bolívar digital apenas equivale a 20 céntimos de euro, 500 billones de bolívares apenas tendrían hoy un valor de un euro.

Y no porque el valor del bolívar siempre haya sido bajísimo: en el año 1997, justo antes de que el chavismo tomara el control de las instituciones venezolanas, 500 bolívares equivalían a un dólar (y aproximadamente también a un euro), de modo que 500 billones de bolívares habrían tenido el mismo valor que un billón de dólares. ¿Cuánto es un billón de dólares? Pues poco menos que todo el PIB actual de España o el valor que a día de hoy tiene una compañía como Facebook. Dicho de otro modo, con la cantidad de dinero de 1997 con la que podríamos haber comprado hoy una empresa entera como Facebook, apenas somos capaces de adquirir en realidad un euro.

Ésa es la magnitud exacta del expolio perpetrado por la oligarquía chavista contra los tenedores de bolívares: porque la inflación –no digamos ya la hiperinflación– es el parasitismo que el emisor de la moneda –en este caso, el Estado venezolano– ejerce sobre los usuarios de la misma. Aquellos venezolanos que confiaran en la moneda de su país –que, a estas alturas de la película, ya no es ninguno– lo habrán perdido todo.

Sea como fuere, no pensemos que esta reconversión monetaria va a solucionar algo la penosa situación de los venezolanos, salvo abreviar la unidad de cuenta de Venezuela. Si existe hiperinflación no es porque el nombre de la moneda no sea el adecuado o porque los inversores estén asustados por el número de ceros, sino porque no confían en un gobierno totalmente insolvente que sigue emitiendo moneda para financiar sus insostenibles niveles de gasto.