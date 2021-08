El precio de la luz enfrenta de nuevo al PSOE con su socio Podemos

La espiral alcista de los precios de la luz que sufre nuestro país desde hace meses amenaza con convertir el Congreso de los Diputados en un auténtico campo de batalla y con enfrentar de nuevo a los socios gubernamentales PSOE y Podemos. Como botón de muestra, los ataques que protagonizaron ayer miembros del Gobierno. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, no dudó en arremeter contra el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. En una entrevista en Al Rojo Vivo, en LaSexta, Ribera insistió en que el elevado precio de la luz actual no puede resolverse de la noche a la mañana y quienes así lo plantean no hacen sino «demagogia barata». «Decir que esto que se resuelve con un decreto ley es generar una falsa expectativa», alertó en alusión a la propuesta de Pablo Echenigue. En su opinión, resulta «difícil pensar que con una única medida en 24 horas publicada en el BOE el precio del mercado mayorista vaya a bajar a la mitad», al tiempo que insistió en que el problema no es único de España, que hay factores que el Gobierno no controla y que no existe una «varita mágica» para resolverlo.

Mientras, Podemos volvió a enmendarle la plana y a rectificarla, por boca del secretario de Estado de Derechos Sociales. Nacho Álvarez reiteró que el Gobierno puede conseguir rebajar la factura de la luz si aprueba por real decreto algunas de las medidas que están en trámite parlamentario, entre ellas la reducción de los beneficios para las eléctricas. De esta manera, contradijo a Ribera. Pese al enfrentamiento a cara descubierta entre la vicepresidenta y los morados, el Gobierno sigue con su hoja de ruta para abaratar la luz, entre cuyas medidas figura estudiar la creación de una eléctrica pública, a propuesta de Podemos. Así lo confirmó ayer el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que dató el nacimiento de esta eléctrica para cuando concluyan las concesiones actuales del país.

Mientras, la vicepresidenta arremetió también contra la oposición, en particular contra el PP, Según su relato, en los últimos días ha escuchado declaraciones que la dejan «perpleja». Así afeó al PP que «ahora nos venga a dar lecciones confusas respecto a qué representa el precio de la energía y la energía consumida», después de «inventar el impuesto al sol». En este sentido, consideró que «pagar solo la energía consumida es algo demagógico y frívolo», preguntándose si lo que quieren los populares es «no pagar el CO2, la solidaridad con territorios no peninsulares» o el transporte de electricidad. En este contexto, desveló su sospecha de que lo que se busca es «maquillar las cuentas y trasladar los costes del consumidor eléctrico a los Presupuestos del Estado y, así, buscar que el Gobierno tenga que incrementar la presión fiscal». Es decir, subir los impuestos. A su juicio, el Ejecutivo considera importante no maquillar todos los costes incluidos en la factura de la luz. En este escenario, aseguró que, si a la oposición le preocupa este problema, tiene en sus manos entre otras la posibilidad de aprobar en el Congreso dos proyectos de ley que están pendientes y que tienen un impacto en la reducción de la factura: el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y la minoración de CO2.

Como no podía ser de otra manera, Ribera descartó que el elevado precio de la luz tenga que ver con las llamadas «puertas giratorias», como han denunciado entre otros el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. En su opinión, «hay un poco de leyenda respecto a las puertas giratorias, por mucho que nos pueda parecer mejor o peor el que un ciudadano que ha ejercido una función pública pase a un consejo de administración». Si bien es «legítimo» el que se pida revisar la regulación en materia de incompatibilidades, avisó.

Diferentes posturas

PP.- Una eléctrica pública, «un disparate» para los populares, que acusa al Gobierno de echarse en brazos de Podemos. Su vicesecretario de Participación, Jaime de Olano, exige a Pedro Sánchez que convoque elecciones si no es capaz de tomar medidas para ¿frenar el precio de la luz? «¿Estamos ante un Gobierno agotado y sin ideas, al que se le han fundido los plomos?»

Cs.- Abierto a una empresa pública. Así se mostró ayer el vicepresidente andaluz y portavoz de Ciudadanos (Cs) en la región, Juan Marín. A su jucio, «todo es debatible» y hay que explorar todas las opciones dada la situación de los precios de la luz. En una entrevista en Onda Cero, indicó que «hay que poner encima de la mesa» cualquier posibilidad que reduzca el precio de la luz.

Unidas Podemos.- Apuesta por una bajada de la luz si se aprueba por real decreto medidas que están en trámite parlamentario, entre ellas la reducción de los beneficios para las eléctricas. Contradiciendo así a la vicepresidenta tercera. Además, se muestra partidario por la creación de una empresa pública que abarate el coste de la luz.

ERC.- Esquerra Republicana de Catalunya no descarta utilizar la polémica suscitada por los elevados precios de la factura eléctrica para hacer la pinza con Podemos frente al Gabinete de Sánchez, después del período vacacional, y forzar, así, la consecución de determinadas prebendas en la negociación de los Presupuestos del Estado de 2022.

PNV.- El PNV prefiere no entra a valorar «globos sonda» como el planteamiento de Ribera de crear una empresa pública de energía, que aglutine las concesiones hidroeléctricas cuando termine la gestión privada. Ribera realizó esta propuesta en un momento en el que el precio de la luz sigue alcanzado nuevos máximos históricos.