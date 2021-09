Los cinco movimientos que no debes hacer con dinero efectivo si no quieres llevarte una multa de Hacienda

Después de la llegada de la pandemia de la COVID-19, el dinero en efectivo no pasa por su mejor momento. Con el fin de ahorrar contacto físico, se ha fomentado el pago con tarjeta y de forma online. No obstante, todavía hay quien se niega a dejar de pagar en mano, y debe saber que Hacienda no le quita el ojo de encima. Con el objetivo de controlar y cercar la economía sumergida y el fraude fiscal, la Agencia Tributaria está vigilando de cerca a quienes usan dinero en efectivo.

Este verano, el Gobierno limitó los pagos en metálico entre particulares a los 1000 euros, cuando desde el año 2012 y hasta que entró en vigor esta nueva normativa, el límite era de 2.500. A continuación, repasamos esta y otras cuatro operaciones más que, de realizarse, podrían implicar una sanción por parte de Hacienda:

- Transacciones que superen los 10.000 euros: las entidades bancarias deberán informar a las autoridades de cualquier movimiento que sea superior a esta cifra, ya se realice en efectivo o con tarjeta.

- Movimientos entre autónomos y empresas que superen los 1.000 euros: este punto es especialmente interesante para autónomos y empresarios, ya que si aceptan un pago en metálico de más de 1.000 euros, pueden ser sancionados. En un pago mayor a los 1.000 euros, la multa será del 25% de esta cantidad.

- Viajar con 100.000 euros en territorio nacional; y con 10.000 en el extranjero: para realizar un viaje dentro de España con 100.000 euros en metálico, se debe rellenar previamente el formulario S-1, disponible en el apartado de Declaración de movimientos de medios de pago, en la web de la Agencia Tributaria. Lo mismo ocurre si el viaje es fuera del territorio nacional y la cifra supera los 10.000. Esta normativa afecta a cualquier tipo de viaje que se realice en coche, tren, barco o avión. La lucha contra el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo están detrás de esta medida. En caso de sanción, se abonará entre 600 euros y el 50 % del valor de los medios de pago intervenidos.

- Realizar operaciones con billetes de 500 euros: cualquier transacción que se realice con estos billetes será registrada por el Banco de España.

-Realizar o recibir ingresos de más de 3.000 euros: el cobro de documentos, las imposiciones y las disposiciones de fondos que se realicen en efectivo y sobrepasen los 3.000 euros, serán también investigados por Hacienda