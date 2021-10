Este es el dinero que debería tener ahorrado en un plan de pensiones según su edad

La hucha de las pensiones no atraviesa sus mejores momentos. Retrasar la edad de jubilación es uno de los principales propósitos del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para lograr mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. Para ello, la primera parte de la reforma de las pensiones incorpora varios incentivos para que los trabajadores demoren la edad de jubilación. Sin embargo, estos incentivos pueden resultar poco atractivos o simplemente las condiciones de salud o laborales del trabajador puede propiciar su retiro de forma anticipada. Pensando en el futuro, muchas personas deciden contratar un plan de pensiones para tener un ingreso extra llegado el momento de jubilarse. No obstante, esta decisión puede no dar todos los frutos esperados si no se encuentra un método efectivo de ahorro. Aunque cada plan es único y depende del estilo de vida de cada persona, Go Banking Rates da una pautas básicas y calcula el dinero que se debería tener ahorrar según su edad.

Establecer metas de ahorro que alcanzar a los 30, 40, 50 y 60 años y que estén relacionadas con su salario anual le ayudará a mantener o mejorar el nivel que ha tenido durante sus años de trabajo llegada la jubilación. Contar con estos ahorros le permitirá complementar su pensión de jubilación, ya que en los casos de retiro anticipado se aplican coeficientes reductores a la cuantía y también hay que tener en cuenta que solo se puede cobrar hasta la pensión máxima permitida, que para 2021 es 2.707,49 euros al mes (37.904,86 euros al año en 14 pagas).

30 años: un salario anual

A los 30 años, la cantidad que debería tener ahorrada en su plan de pensiones es un salario anual. Por ejemplo, si al año cobra 20.000 euros, contando las pagas mensuales y extraordinarias, ese es el dinero que debe tener guardado a los 30 años. Para lograrlo, al comenzar su carrera tiene que comprometerse a destinar automáticamente un 20% de sus ingresos a este fin. Este proceso debe comenzar desde que se consigue el primer contrato estable de trabajo, ya que dejar pasar los años conlleva no sacar la máxima rentabilidad a esas cantidades. Otro de los baches para el ahorro son las deudas. Aunque lo aconsejable es adquirir las menos posibles, si es necesario contraer una deuda para hacer un gran pago, un error muy común es tratar de amortizarlas de la forma más rápida de posible, dejando a un lado el ahorro para un plan de pensiones. En estos supuestos, lo más aconsejable, en lugar de realizar pagos únicos, es establecer una tasa de interés inferior al 7% siempre que sea posible.

40 años: tres veces su salario anual

A los 40 años, los expertos recomiendan haber destinado a su plan de pensiones tres veces su salario anual. El mismo trabajador del caso anterior, que tiene un sueldo anual de 20.000 euros, deberá llegar a los 40 años con 60.000 euros ahorrados para disfrutar de una jubilación plena. Esta cuantía puede parecer muy elevada, pero si se descuentan los 20.000 euros que ya debería tener ahorrados a los 30 años, la cantidad pendiente se reduce a 40.000. Ahorrar 40.000 euros en 10 años implica tener que destinar a su plan de pensiones 4.000 euros al año, es decir, 333 euros al mes. Es posible, que con el avance de su carrera laboral también aumente su salario, por lo que lo más conveniente es que también aumenten las cantidades que destina a su plan de pensiones.

Además, con el aumento de la edad y del salario es más frecuente afrontar gastos de mayor cuantía como la compra de una vivienda más grande, un coche nuevo y más caro o una segunda residencia. Meditar y llevar un control de estos gastos también será clave para evitar perder capacidad de ahorro a largo plazo en el caso de que estos desembolsos se conviertan en la norma de su día a día.

50 años: cinco veces su salario anual

Aunque cinco veces su salario anual pueda parecer una cifra de ahorro inalcanzable, lo cierto es que el esfuerzo es el mismo que en la franja de edad anterior: solo tendrá que ahorrar una cantidad equivalente a dos salarios anuales, que se sumarán a los tres que ya tenía ahorrados. Esta tarea será algo más fácil, ya que alcanzada esta edad es habitual que los hijos comiencen a tener sus propios ingresos e incluso a independizarse y los préstamos que se han contraído en años anteriores, como la hipoteca o el coche, suelen estar prácticamente pagados. Por ello, este periodo es el idóneo para aportar cantidades extra a su plan de pensiones.

60 años: siete veces su salario anual

Con 60 años cumplidos, y a pocos años del momento de jubilarse, debería tener ahorrado el equivalente a siete veces su salario anual. Lo más conveniente es haber llegado a este punto con todas sus deudas pagadas, para evitar que las cuotas mensuales de los préstamos pendientes consuman sus ahorros para la jubilación. Un error muy habitual es haber aparcado las deudas vitalicias hasta el último momento y aprovechar la cantidad ahorrada en el plan de pensiones para tapar estos agujeros.