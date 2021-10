El Gobierno invierte el doble en Cataluña que en la Comunidad de Madrid para 2022

Cataluña ha sido de nuevo la agraciada en recibir la mayor inversión de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con 2.430,74 millones de euros. Esto supone un aumento de unos 230 millones de euros con respecto a 2021, año en el que el Gobierno invirtió en Cataluña un total de 2.199,3 millones. Andalucía le sigue con una inversión de 2.267,07 millones (121 millones más que en 2021), cuantías que en el caso de estas dos regiones duplican las dispuestas para comunidades autónomas como Madrid (1.151,46 millones de euros) o la Comunidad Valenciana (1.208,61 millones). Así, el Gobierno vuelve a primar en este nuevo proyecto de cuentas públicas la inversión en Cataluña y Andalucía en detrimento de una comunidad parecida en cuanto al PIB y a población como es la Comunidad de Madrid.

Es más, la inversión en la Comunidad de Madrid se ha visto mermada en este proyecto de presupuestos respecto al presentado en el año anterior. En concreto, las cuentas públicas para el año 2021 preveían una inversión en la región capitalina de 1.250,28 millones de euros, mientras que para el año 2022 se estima una inversión de 1.151,46 millones, un 8,4% menos que en 2021.

Según las cuentas públicas, presentadas este miércoles en el Congreso por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, la quinta región en la que el Estado hará una mayor inversión será Galicia (1.074,72 millones de euros), seguida de Castilla y León (997,44 millones). Tras estas regiones, se colocan Murcia (723,21 millones); Castilla-La Mancha (536,71 millones); Aragón (522,66 millones); Euskadi (489,56 millones); Extremadura (405,78 millones); Asturias (393,06 millones); Canarias (362,40 millones); Cantabria (239,33 millones); Baleares (172,35 millones); Navarra (77,08 millones) y La Rioja (63,22 millones). Por último, las ciudades de Ceuta y Melilla recibirán 31,85 (0,2 por ciento) y 59,96 (0,5 por ciento) millones de euros.

En cualquier caso, la mayoría de comunidades autónomas han mejorado su posición en la inversión respecto al proyecto de presupuestos que Montero entregó el año pasado. Solamente el País Vasco, Extremadura, Baleares y la Comunidad de Madrid --como ya se ha citado anteriormente-- son las únicas CCAA en las que disminuye la inversión respecto al proyecto de PGE del año pasado. En el caso de la primera, se ha visto mermada su inversión hasta un 3,8% del total frente al 4,2% previsto para el 2021. Extremadura, por su parte, el año pasado estaba previsto que recibiera el 3,4%, mientras que ahora resulta un 3,1% para el año 2022. En el caso de Baleares, ha pasado del 1,7% del año pasado al 1,3% para el 2022.

200 millones extra

A los 2.230 millones de euros que el Gobierno tiene previsto invertir en Cataluña para el 2022, hay que sumarles los 200 millones de deuda que el Ejecutivo tiene que abonar a la Generalitat en cumplimiento una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a compensar los recortes en inversiones de otros ejercicios, elevando la inversión hasta el 19%. Esto da una presupuesto total de 2.430,74 millones de euros. En este sentido, la comisión bilateral del pasado agosto entre ambos gobiernos reconoció la posibilidad de que el resto de la deuda o una parte sustancial de la misma del Ejecutivo al Gobierno de Cataluña se incluyese en las cuentas públicas de 2022, por lo que esta comunidad autónoma vuelve a acaparar la mayor inversión presupuestaria.

Es por ello, que el proyecto presupuestario de 2022 con un techo de gasto récord de 196.142 millones de euros, ha sido calificado por la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, como “buenos presupuestos” con respecto a la inversión producida en todos los territorios, sobre todo en Cataluña. Fuentes gubernamentales esperan que esta cuantía presupuestaria que recibirá Cataluña contribuya a la distensión generada con motivos de la paralización de Aena de los planes de 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto El Prat de Barcelona debido a la oposición del Gobierno. No obstante, el presidente catalán, Pere Aragonès, indicó que “no hay ninguna novedad, ni ninguna propuesta acordada” con respecto a la ampliación de El Prat. “Cualquier propuesta de mejora que pueda haber, tiene que tener en cuenta cuestiones de movilidad y de transporte, pero, evidentemente, también cuestiones de carácter ambiental y económicas”, sostuvo Aragonès.

ERC y Junts indispensables para aprobar los PGE

Las peticiones de los partidos nacionalistas catalanes se vuelven indispensables para que el Gobierno pueda revalidar el apoyo de los partidos del año pasado para poder aprobar sus segundos presupuestos. No obstante, el enfrentamiento entre los dos principales partidos del nacionalismo catalán, ERC y Junts, los cuales gobiernan en coalición, puede suponer un problema en las negociaciones al que el presidente del Gobierno deberá hacer frente. Por el momento, ERC se muestra contrario ante las nuevas cuentas, ya que recuerda que el Ejecutivo no cumplió con el acuerdo presupuestario de 2021, en el que se pactó la creación de una comisión de seguimiento de las inversiones comprometidas. Por su parte, Junts se muestra alejado de apoyar las cuentas de Sánchez e insta a ERC a negociar conjuntamente los PGE, ya que hacerlo por separado “sólo beneficia” al PSOE, explicó Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso. “Negociar por separado con el PSOE perpetua el inmovilismo y la comodidad del PSOE, y no suma. Es desaprovechar una fuerza que tenemos”, sostuvo Nogueras, tras asegurar que con esta supuesta “alianza” podrían exigir que se cumplieran los acuerdos que alcanzaran.

La portavoz de Junts en el Congreso explica que ERC prefiere negociar “por libre con el PSOE que hacerlo de manera conjunta”, y cree que el tiempo dirá si esto dará resultados, no obstante opina que esta estrategia no ha dado frutos durante los últimos años. “Plegarnos al PSOE y a sus condiciones, y aceptar y aplaudir migajas o cada vez que nos tiran una galletita, para mí, esto no es ser útil para Cataluña”, zanjó.