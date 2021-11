El 43% de los españoles no es capaz ahorrar más de 100 euros al mes

El 43% de los españoles no es capaz de ahorrar más de 100 euros al mes debido al aumento del coste de la vida, según el Observatorio de Ahorro Familiar, publicado por la web Rastreator, que revela que otro 23% no puede ahorrar nada por no tener el suficiente nivel adquisitivo. Asimismo, la pandemia ha provocado que el 38% de los hogares españoles redujese su ahorro, porcentaje que sube hasta el 53% en el caso de aquellas familias que se han visto afectadas económica y laboralmente por esta crisis.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Rastreator, la luz ha subido un 44% respecto al año anterior, en tanto que el precio de los combustibles también ha registrado un fuerte aumento: un depósito de 50 litros de gasolina cuesta ahora 75 euros, 17 más que hace un año. Ante esta situación, la directora del Observatorio y profesora de IE University, Laura Núñez, señaló ayer que lo más probable es que se produzca en el futuro más inmediato un consumo más responsable y que las tasas de ahorro sean superiores a los valores mínimos registrados en los años previos a la pandemia.

Los datos indican que el porcentaje de españoles que no llega a ahorrar más de 100 euros mensuales se ha incrementado un 33% con respecto a 2020, año en el que se registró un repunte en el ahorro de las familias debido a la pandemia. La falta de ahorro supone un problema a todas las edades, pero especialmente para los más jóvenes y los más mayores. El informe apunta a aquellos entre 55 y 65 años como aquellos con menor capacidad de ahorro.