Fiebre por los cruceros: España recibe 7,5 millones de cruceristas hasta julio, un 16,5% más

La comodidad de deshacer la maleta una sola vez, el encanto de visitar varias ciudades en pocos días y el atractivo de un ocio todo incluido han desatado una auténtica fiebre por los cruceros con España como uno de los destinos favoritos.Entre enero y julio, los puertos del país recibieron a 7,5 millones de cruceristas, un 16,5% más que en el mismo periodo del año anterior, a bordo de los 2.796 buques que atracaron en estas costas, 505 más (+22%) que un año antes. Solo en el mes de julio, recalaron 328 cruceros en España, un 15% más, con 1,3 millones de viajeros (+11,7%), según datos de Puertos del Estado.

Barcelona (2,1 millones de cruceristas, +12%), Baleares (1,4 millones y +9,4%), Las Palmas (1,2 millones y +23,8%) y Santa Cruz de Tenerife (893.594 y +33,4%) concentran, en lo que va de año, la mayor parte de este flujo turístico cada vez más voluminoso y también muy criticado por masificar las ciudades y dejar un impacto económico inferior al de los turistas que sí se hospedan durante varios días en un destino. En julio, el puerto de Barcelona repite liderato con la visita de 453.131 de pasajeros de cruceros, siendo una cifra similar al año anterior, seguido por la instalación de Baleares, con 354.643.

En cuanto al número de cruceros, durante los primeros siete meses la mayoría recalaron en Las Palmas (459 y +31%), Barcelona (463 y +16,3%), Baleares (428 y +12%) y Santa Cruz de Tenerife (402 y +34%). A nivel mensual, a Baleares atracaron 84 buques, mientras que en Barcelona fueron 79, seguido de Bahía de Cádiz, Valencia y Málaga, que recibieron 28, 27 y 21 barcos, respectivamente. De su lado, en Santa Cruz de Tenerife solo llegaron tres en el séptimo mes, y en Las Palmas, dos.

Incluyendo línea regular y cruceros, el tráfico marítimo total hasta julio se situó en los 22,9 millones de usuarios con 15,4 millones de línea regular (+2,2%) y los ya mencionados de cruceros. Esta cifra global es un 6,5% superior en comparación a la registrada en 2024. En cuanto a julio, los pasajeros en total alcanzaron los 5,2 millones. De ellos, casi cuatro millones viajaron en líneas regulares en régimen de transporte (-0,3%).