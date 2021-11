Estas serán las condiciones para los clientes de Bankia tras su fusión con CaixaBank a partir del 12 de noviembre

Tan sólo quedan pulir los últimos detalles para que la fusión de CaixaBank y Bankia esté a punto de completarse, haciendo que ambas entidades empiecen a operar como una sola. A partir del próximo 12 de noviembre dicha integración ya será efectiva, en el que los clientes de la entidad madrileña pasarán a tener en sus contratos las condiciones en vigor de CaixaBank.

Esta unión traerá consigo numerosos cambios los cuáles tendrán efecto sobre todo en las cuentas, las tarjetas así como la banca digital. Esta mudanza además de aportar a los usuarios de Bankia nuevos productos y servicios, también conllevará un aumento de gastos en algunas ocasiones que puede afectar notablemente a sus bolsillos.

Cuentas

En esta situación, la unificación de ambas entidades hace que el número de cuenta IBAN de los clientes Bankia cambie por completo, en la que CaixaBank será la encargada de redirigir las domiciliaciones de ingresos o pagos al nuevo identificador sin coste alguno.

No obstante este no es uno de los grandes cambios, sino que la novedad se aplicaría al programa estrella Por ser tú de Bankia, el cuál pasaría a ser el paquete Día a Día de CaixaBank, el cuál endurecerá las comisiones para los clientes no vinculados, en el que la factura se elevará desde los 14 euros la mes (168 euros al año) hasta los 60 euros mensuales (240 anuales).

Por su parte, Bankia pedía a sus clientes, para no aplicar comisión por el mantenimiento de la cuenta, que la nómina domiciliada fuese superior a 700 euros al mes, además de pagar al menos dos compras con tarjetas o tener contratados seguros por 135 euros al año o productos de inversión superiores a 30.000 euros. Cumpliendo el requisito de los ingresos, el coste anual era de 72 euros.

Sin embargo desde CaixaBank esta gratuidad se conseguirá a partir de los 600 euros en una nómina domiciliada o con un saldo en productos de inversión que sea mayor a 20.000 euros, además de escoger entre tres recibos o el uso de la tarjeta tres veces al trimestre. La cuota, sin recibos ni tarjetas, es de 15 euros al trimestre o 60 euros al año.

Los titulares de la Cuenta ON de Bankia serán los que saldrán mayor perjudicados, ya que una cuenta que hasta ahora era gratuita sin ataduras para los perfiles digitales puede implicar un pago de hasta 276 euros al año en comisión, por lo que será necesario vincularse con la entidad para evitar este pago según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

A pesar de ello, desde CaixaBank los menores de 26 años que cuenten con un perfil digital así como los nuevos clientes durante un período de seis meses estarán exentos de cualquier pago. Asimismo, las personas que tienen ingresos por debajo de los 600 euros mensuales, al encontrarse en situación de vulnerabilidad no pagan comisiones desde el inicio de la fusión en marzo y seguirán sin hacerlo cuando estén dados de alta automáticamente en la Cuenta Social.

Tarjetas

En las tarjetas también hay varias cuestiones a tener en cuenta. Los usuarios de Bankia tenían que pagar 28 euros por las tarjetas de débito en el caso de no estar adscrito al programa Por ser tú, mientras que para los cliente vinculados eran gratuitas. No obstante esta situación dejará de ser así, ya que desde CaixaBank se cobrará una cuota de mantenimiento de 36 euros, la cual se hará efectiva a partir del 1 de enero de 2022, a excepción de los que en octubre de 2021 cumplieran los requisitos del programa Por ser tú, ya que estos no tendrán que empezar a pagar hasta junio de 2022.

Sin embargo, desde CaixaBank ofrecen una opción gratuita, MyCard, una tarjeta de crédito con similitudes a la tarjeta de débito en la que las compras se reflejan en el momento, aunque se cargan en la cuenta pasadas 48 horas o en caso contrario, si el usuario lo prefiere, se puede pagar todo a final de mes, a plazos o fraccionarlo. Asimismo el cliente podrá ver sus compras en tiempo real y además conocer el saldo qué le quedará en la cuenta tras el pago.

Con esta nueva tarjeta, se sustituirá a la de Bankia Contactless Shopping, en las que el fraccionamiento del pago podrá realizarse en cualquier momento, aunque las compras mínimas tendrán que ser de al menos cuarenta euros, con opción de fraccionarlas en un plazo en un plazo de entre 2 y 12 meses o de dos años en el caso de que el importe sea superior a los 600 euros. Asimismo, la modalidad de pago total sin intereses podrá personalizarse y en vez de abonarlo a fin de mes se podrá elegir el día en el que se realice el pago.

Banca digital

En el caso de la banca en línea, la aplicación móvil de Bankia desaparecerá, forzando a los usuarios a migrar a CaixaBankNow, en la que a partir del 12 de noviembre los clientes podrán ver y gestionar sus operaciones de pago de préstamos, tarjetas o seguros.

Será la entidad de CaixaBank la encargada de hacer el traspaso de todos los usuarios a su aplicación, aunque los clientes de Bankia todavía podrán seguir pagando con las aplicaciones Google Pay y Samsung Pay, a pesar de ser necesaria una previa configuración en la aplicación de CaixaBankNow.

Asimismo, la web de Bankia se cerrará, y esta se redireccionará a la de CaixaBank. En el caso de no querer realizar las operaciones vía online, las que se hagan a través de la ventanilla tendrán un coste de 2 euros y otros 12 euros por tener activado el servicio de alerta.