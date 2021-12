Esto es lo que ganan los españoles cada año

La conocida frase de “el dinero no da la felicidad” ha servido a varios especialistas para investigar la relación existente entre el bienestar emocional y la situación económica. Desde la Universidad de Princeton llevaron a cabo un estudio en el que pusieron el salario con el que obtienes la felicidad en 75.000 dólares al año, lo que equivaldría a unos 4.000 o 5.000 euros mensuales.

Por lo tanto, tras pasar ese umbral y después de que se hayan cubierto todas las necesidades humanas, el dinero deja de ser tan relevante. No obstante, ¿cuántos españoles cobran más de 60.000 euros anuales? ¿Significa que si no se gana 4.000 euros mensuales una persona no es feliz? ¿Cuántas personas cobran actualmente el Salario Mínimo? ¿Cuál es el salario más común en España?

Para dar respuesta a algunas de estas preguntas es necesario conocer la distribución salarial en España. La Agencia Tributaria publica las retribuciones dinerarias en su Estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en las que se comprueba cuánto aportan las rentas del trabajo. Estos son los últimos datos publicados en 2019 sobre los tramos de rendimiento e imputación:

Tramos de Rendimiento e Imputación (€) Liquidaciones (número total) Distribución Negativo y cero 1.076.676 5,12% (0-1.500] 1.544.268 7,39% (1.500-6.000] 3.338.250 15,87% (6.000-12.000] 2.228.962 10,60% (12.000-21.000] 4.390.676 20,88% (21.000-30.000] 3.351.666 16,79% (30.000-60.000] 3.995.693 19% (60.000-150.000] 794.093 3,78% (150.000-601.000] 106.695 0,51% Más de 601.000 11.907 0,06% Total 21.028.886 100%

¿Cuál es el sueldo más común entre los españoles?

En la tabla anterior se puede apreciar que el salario más común entre los españoles es el que se encuentra comprendido entre los 12.000 y los 21.000 euros anuales. Tanto es así que más de 4 millones de españoles cobran al año esa cantidad, es decir, estas personas supone el 20,88% de los declarantes.

¿Cuántas personas ganan menos de 12.000 euros?

No obstante, la cifra de personas que ganan menos de 12.000 euros al año casi duplica al sueldo común entre los españoles, ya según los datos de la Agencia Tributaria más de 8 millones de habitantes en España cobran menos del salario común.

¿Cuántos españoles ganan más de 30.000 euros?

En España casi 5 millones de habitantes ganan más de 30.000 euros al año. De estos casi 5 millones, la mayoría se encuentra ganando al año cifras entre 30.000 y 60.00 euros, ya que casi 4 millones de españoles tendrían un sueldo comprendido en esta horquilla.

¿Cuántos españoles ganan más de 60.000 euros?

En España, el 4% de los declarantes obtienen unos ingresos que superan los 60.000 euros, tanto es así, que 912.695 habitantes cobrarían más de ese sueldo al año. Del total de estas personas, 794.093 de ellas estarían concentradas en el tramo que ingresan entre 60.000 y 150.000 euros anuales.

¿Cuántos españoles ganan más de 150.000 euros?

Los que más ganan al año serían un total de 106.695 habitantes que poseen un sueldo superior a los 150.000 euros en España, es decir, estos suponen un 0,57% de los contribuyentes. De estos, 11.907 personas superan unos ingresos de 601.000 euros anuales.